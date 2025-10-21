¡Ö´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×Ã»´ü·èÀï¤Ç·Ð¸³ÀÑ¤ó¤À¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼¾±»ÒÍºÂç¤Ë¶Á¤¤¤¿CBO¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¢¡µ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¥¿¥«ÈÖ24»þ
¡¡Ã»´ü·èÀï¤Ï°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Î®¤ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¼þÅìÍ¤µþ¤ÏÎôÀª¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã±ÂÇ¤Ç¤â¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤¨¤Æ¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿¡£Í¸¶¹ÒÊ¿¤Ï¶ì¼ê¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡Ö3ÃÊ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ä¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·µå¤òÅê¤¸¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¼¹Ç°¤À¡£
¡¡ÇÔÂà¤¹¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òà¶µºàá¤È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¾±»ÒÍºÂç¤À¡£CS¤Ç¤Ï1·³¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£½éÀï¤ÇÂåÁö¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤â¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤ÎÀÊ¤ÇÀï¶·¤ò¸«µÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬Ãæ¡¢¾ëÅç¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖËÍ¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ö2¡¢3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤³¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é°ú¤Â³¤¡¢´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤ÇÌîµå´Ñ¤òÍÜ¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤·¤ÆÀª¤¤¤Å¤¯¥Á¡¼¥à¤Î»Ñ¤â¡¢Ï¢ÇÔ¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë»Ñ¤â¸«¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¤À¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£ÀèÇÚ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤À¼ã¼ê¤¬¡¢¼¡Âå¤Î¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£¾±»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼Â¤ê¤Î½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë