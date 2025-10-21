◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

互いに3勝とした最終第6戦に勝利し、2年連続の日本シリーズ進出を決めたソフトバンク。試合後に小久保裕紀監督は、試合前に選手らに語った言葉と当日のオーダーの考案経緯について明かしました。

負ければ終わりの大一番に勝利し、「正直ホッとしてますね」と安堵感(あんどかん)をにじませた小久保監督。続けて「2連勝で、そのあと3連敗。その負け方が昨年の日本シリーズに似ている形で、なんとか違う手を打とうと考えて…今日勝つ・負けるじゃ天と地の差がありますんで。本当に正直ホッとしてます」と語ります。ソフトバンクは昨年、日本シリーズで幸先よく敵地2連勝をあげるも、そこから連敗。日本一の座をあと一歩のところで逃していました。

CSファイナルステージも2連勝をあげ王手をかけるも、土壇場に追い込まれて迎えた最終戦。小久保監督は試合の30分前に、選手らにある言葉を伝えたといいます。

「我々首脳陣は選手を100％信じ切って送り出すことしかできない。そしてファンの方々もあれだけの声援を送ってくれるっていうのは、選手たちに勝ってくれると信じ切って、送ってくれている。一番大事なのは“自分自身が自分のことを本当に100％信じ切っているか”ということ。1％、2％でも不安、もしくは疑念、迷いがあるなら消し去れ。100％信じ切った状態で18時を迎えよう」

選手たちに求めたという“信じる“ということ。続けて「試合始まったあとはね、今年1年間言っていた『Play happy』。楽しむ、そして自分の持っているものを出し切る。それしかないんで」と、その思いを明かしました。

さらに、この日のスタメンオーダーについて聞かれると「バッティングコーチの方に大体打順は提案してもらうんですが、今日に関しては僕がするっていうことで。昨日家に帰って一番最初に書いたオーダーなんです」と告白。もう1パターンも考えたそうですが、「大体迷ったらうまくいかない」と最初の案を“信じた”ことを明かしました。