俳優の石田ゆり子さん（56）とスタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが20日、『もののけ姫』4Kデジタルリマター IMAXプレミア試写会舞台挨拶に登場。石田さんがサン役に選ばれた理由を鈴木プロデューサーが明かしました。

1997年に公開され、これまで観客動員1500万人、興行収入201.8億円（興行通信社調べ）を記録している、映画『もののけ姫』。今回、スタジオジブリ監修のもと4Kデジタルリマターとして、IMAXスクリーンで10月24日から期間限定で再上映されます。

■「簡単にいうと…」石田さん起用の意外な理由

石田さんは、サン役に選ばれた当時の心境について、「ある日、事務所に行ったら鈴木さんがいらっしゃって、一体何が起こるんだろう？と思っていたら、（サン役という）こんなお話いただいて、なぜ私なんだろう？って」と振り返りました。

すると、石田さんの話を聞いていた鈴木さんは「そんな難しい問題じゃなくてね、簡単にいうと、監督が宮粼駿でしょ？（石田さんが）宮粼駿のタイプだったんですよね。それが主たる理由。どうしてかというと、『もののけ姫』の前の作品、『平成狸合戦ぽんぽこ』。ここで高畑勲（監督作品）のヒロインをやってもらう。その時に宮粼駿が石田さんにあいさつする、それを僕は見逃さなかったんですよ。そのときに鼻の下が長くなっててね。悩んでたんですよね。サンを誰にやってもらうかって。“これだ！”と思ったんです」と、意外な起用理由を明かしました。