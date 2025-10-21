元AKB48鈴木優香、大胆グラビアで圧巻ボディ解放
【モデルプレス＝2025/10/21】元AKB48の鈴木優香が、10月21日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。抜群のスタイルを披露した。
【写真】鈴木優香、美バスト溢れるSEXYカット
アイドル卒業後はソロタレントとして活動を続けている鈴木。チャンネル登録者数50万人を超えるなど、YouTubeでの活動も目覚ましい鈴木。5ページのグラビアはシャワーシーンをはじめ、美しい腹筋が輝く抜群のスタイルを披露した。
インタビューではYouTube制作にかける思いを話している。
表紙は相楽伊織。そのほか、名取くるみ、蓬莱舞、白濱美兎、たけうちほのか、今井春花が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
