【モデルプレス＝2025/10/21】元AKB48の鈴木優香が、10月21日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。抜群のスタイルを披露した。

◆鈴木優香、抜群スタイル披露


アイドル卒業後はソロタレントとして活動を続けている鈴木。チャンネル登録者数50万人を超えるなど、YouTubeでの活動も目覚ましい鈴木。5ページのグラビアはシャワーシーンをはじめ、美しい腹筋が輝く抜群のスタイルを披露した。

インタビューではYouTube制作にかける思いを話している。

◆表紙は相楽伊織


表紙は相楽伊織。そのほか、名取くるみ、蓬莱舞、白濱美兎、たけうちほのか、今井春花が登場する。（modelpress編集部）

