竹内涼真の妹・たけうちほのか、 美ボディ輝く水着姿で「週刊FLASH」初登場
【モデルプレス＝2025/10/21】モデル系インスタグラマーのたけうちほのかが、10月21日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。抜群のスタイルを披露した。
【写真】竹内涼真の妹、美バスト際立つ水着姿
「ゴッドタン」(テレビ東京）出演で話題を呼ぶなど、バラエティを中心に活躍するたけうちが本誌に初登場。6ページにわたり、抜群に仕上がったボディが眩しい水着グラビアを披露した。
インタビューでは、バラエティにかける思いや野望について語る。
表紙は相楽伊織。そのほか、名取くるみ、鈴木優香、蓬莱舞、白濱美兎、今井春花が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆表紙は相楽伊織
