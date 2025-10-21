たけうちほのか（C）光文社／週刊FLASH：藤城貴則

【モデルプレス＝2025/10/21】モデル系インスタグラマーのたけうちほのかが、10月21日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。抜群のスタイルを披露した。

【写真】竹内涼真の妹、美バスト際立つ水着姿

◆たけうちほのか「週刊FLASH」初登場


「ゴッドタン」(テレビ東京）出演で話題を呼ぶなど、バラエティを中心に活躍するたけうちが本誌に初登場。6ページにわたり、抜群に仕上がったボディが眩しい水着グラビアを披露した。

インタビューでは、バラエティにかける思いや野望について語る。

◆表紙は相楽伊織


表紙は相楽伊織。そのほか、名取くるみ、鈴木優香、蓬莱舞、白濱美兎、今井春花が登場する。（modelpress編集部）

