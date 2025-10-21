元乃木坂46相楽伊織、SEXYハイレグ水着から美ヒップ大胆露出「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2025/10/21】元乃木坂46の相楽伊織が、10月21日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙と巻頭グラビアに登場。美しいヒップを披露した。
【写真】相楽伊織、純白ランジェリーで美バスト開放
乃木坂46を卒業後、女優、タレントとして活動している相楽。表紙では美しいヒップが際立つ変形デザインのハイレグ水着を纏い、10ページにわたる巻頭グラビアでは純白のランジェリー姿で微笑みから妖艶な表情を披露した。
インタビューでは今月末から始まる出演舞台についても語っている。また、撮影の様子は付録のDVDに収録されている。
そのほか、名取くるみ、鈴木優香、蓬莱舞、白濱美兎、たけうちほのか、今井春花が登場する。（modelpress編集部）
◆相楽伊織「週刊FLASH」表紙登場
◆鈴木優香・たけうちほのから登場
そのほか、名取くるみ、鈴木優香、蓬莱舞、白濱美兎、たけうちほのか、今井春花が登場する。（modelpress編集部）
