【モデルプレス＝2025/10/21】グラビアアイドルの名取くるみが、10月21日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。愛車とのグラビアを披露した。

◆名取くるみ、“マイカーグラビア”披露


「ミスFLASH2021」、「日本レースクイーン大賞2022」を受賞し、第一線で活躍し続ける名取。納車したばかりの愛車・フェアレディZとともに撮影した、“マイカーグラビア”を披露した。貫禄あふれるグラマラスボディを存分に見せつつ、サーキットの女神にふさわしいクルマへの愛があふれるページに仕上っている。

また、撮影の様子は付録のDVDに収録されている。

◆表紙は相楽伊織


表紙は相楽伊織。そのほか、鈴木優香、蓬莱舞、白濱美兎、たけうちほのか、今井春花が登場する。（modelpress編集部）

