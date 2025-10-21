【じゃあ、あんたが作ってみろよ 第3話】勝男、マッチングアプリで出会った椿とお家デートへ
【モデルプレス＝2025/10/21】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）の第3話が、21日に放送される。
【写真】竹内涼真、夏帆をバックハグ
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
鮎美（夏帆）がミナト（青木柚）と抱き合っているところを目撃してショックを受ける勝男（竹内涼真）。そんな中、白崎（前原瑞樹）たちに強引にマッチングアプリに登録させられた勝男は、無理矢理にでも鮎美を吹っ切るべく、マッチングした女性と早速会ってみることに。
しかし待ち合わせ場所に現れた椿（中条あやみ）は、勝男が思い描いたおしとやかなタイプとは正反対の、ノリがよく男性をぐいぐいリードするタイプの女性。早速お家デートを提案された勝男は、気合いを入れて2人で食べるためのおでんを仕込むのだが…。
一方ミナトとの曖昧な関係に釈然としない思いを抱え、早く告白されたいと意気込む鮎美もまた、ミナトとのデートに挑むことに。甘いものとかわいいものが大好きで天真爛漫なミナトとのデートにときめく鮎美だったがあることに違和感を感じ…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】竹内涼真、夏帆をバックハグ
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」第3話あらすじ
鮎美（夏帆）がミナト（青木柚）と抱き合っているところを目撃してショックを受ける勝男（竹内涼真）。そんな中、白崎（前原瑞樹）たちに強引にマッチングアプリに登録させられた勝男は、無理矢理にでも鮎美を吹っ切るべく、マッチングした女性と早速会ってみることに。
しかし待ち合わせ場所に現れた椿（中条あやみ）は、勝男が思い描いたおしとやかなタイプとは正反対の、ノリがよく男性をぐいぐいリードするタイプの女性。早速お家デートを提案された勝男は、気合いを入れて2人で食べるためのおでんを仕込むのだが…。
一方ミナトとの曖昧な関係に釈然としない思いを抱え、早く告白されたいと意気込む鮎美もまた、ミナトとのデートに挑むことに。甘いものとかわいいものが大好きで天真爛漫なミナトとのデートにときめく鮎美だったがあることに違和感を感じ…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】