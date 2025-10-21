大友花恋「3人で一緒に住んでた時期があるんですよ」仲の良い“女優の友だち”語る
女優・モデルの大友花恋（26歳）が、10月18日に放送されたバラエティ番組「ちょっと福岡行ってきました！」（TVQ九州放送）に出演。「3人で一緒に住んでた」と、仲の良い女優の友だちについて語った。
番組は今回、恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」で共演しているNON STYLE・井上裕介と大友花恋が、福岡日帰り旅に挑戦。その道中、移動中の車内で交友関係の話になる。
「芸人以外で友だちは？」と聞かれた大友は「前回、この番組に一緒に出た水谷果穂ちゃんと、あと福原遥ちゃん。3人で一緒に住んでた時期があるんですよ。事務所の寮に。2年くらい一緒にいたかなぁ。っていうのがあって仲が良くて」と語る。
ディレクターから「最近会えました？」と聞かれると、大友は「一番最近会ったのは、もう2か月前くらいになっちゃうかもですけど、『一緒にご飯行こう』って言って。でもみんなの予定がなかなか合わなくて。夜8時くらいに集合して、夜9時に解散、みたいな」と話し、井上は思わず「はやない！？」とツッコミ。
大友は「翌日のね、仕事に響いてもイヤだからって。1時間くらいで（笑）。バーッて食べて。近況報告して解散」と語った。
