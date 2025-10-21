『グッド！モーニング』お天気キャスター・今井春花、グラビア反響でアンコール
『グッド！ モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めお茶の間の人気を集める今井春花が、21日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】圧倒的な清楚感！アンコール登場した今井春花
先日同誌で披露したグラビアが大きな反響を呼び、今回は最新デジタル写真集から厳選カットを掲載している。圧倒的に清楚な今井が見せる、澄ました表情や屈託のない笑顔が見どころだ。インタビューでは、大学卒業後、アパレル企業に就職しながらも気象予報士を志した転機などについて語っている。
同誌には、相楽伊織、名取くるみ、鈴木優香、蓬莱舞、白濱美兎、たけうちほのからが登場する。
【写真】圧倒的な清楚感！アンコール登場した今井春花
先日同誌で披露したグラビアが大きな反響を呼び、今回は最新デジタル写真集から厳選カットを掲載している。圧倒的に清楚な今井が見せる、澄ました表情や屈託のない笑顔が見どころだ。インタビューでは、大学卒業後、アパレル企業に就職しながらも気象予報士を志した転機などについて語っている。
同誌には、相楽伊織、名取くるみ、鈴木優香、蓬莱舞、白濱美兎、たけうちほのからが登場する。