スープがお皿からこぼれるほどの「スープパスタ」が注目され、専門店も続々登場しています。人気のワケとは？

【写真を見る】ナゼ？“あふれんばかり”の「スープパスタ」人気が拡大中【THE TIME,】

「汁だく」＆「エプロン必須」で売上2倍

平日にもかかわらず行列＆満席の『IVO HOME'S PASTA 品川店』（東京・品川駅ナカ）。

全国に10店舗展開するスープパスタ専門店で、いま女性客を夢中にしているのが「絶望のスパゲッティ」（1420円）です。

THE TIME,マーケティング部 山根千佳部員：

「ニンニクのうま味とクリーミーさもしっかりあって、すごく美味しい」

その絶品のトマトソースが皿のふちまでひたひたに入り、もはや下の皿にもこぼれている状態。何が「絶望」なのかというと…

「これエプロンしてなかったらやばいよね」（50代女性）

「結構机がべちゃべちゃ(笑)」（20代女性）

あまりのスープの量に、食べるときに必ずスープが跳ねてしまうのです。

そして、「絶望」はお客さんだけではありません。

アルバイト歴6か月・店員：

「めっちゃ大変。1か月ぐらいしたら、ちゃんと運べるようになった」

食べるのも運ぶのも大変なスープパスタですが、売上げが2倍になる店舗もあるほど人気は右肩上がり。2025年には岡山・名古屋・大阪の3店舗を新しくオープンしています。

なみなみスープ×肉汁ハンバーグ

2024年6月に登場したスープパスタ専門店『スパゲティ食堂 ズッパ 松戸本店』（千葉・松戸市）でも、あふれんばかり。

人気メニューは、野菜やきのこの出汁を使ったあっさりスープに牛乳・生クリームを合わせた『ホワイトハンバーグ』（1650円）です。

パスタを覆いつくすスープは下の皿にこぼれるほどなみなみで、その上に手作りハンバーグがON。ジューシーな肉汁とコクのあるクリーミーなスープの相性は抜群です。

20代女性：

「何ヶ月も前からずっと行きたいなと思って。“ガツンとした味”が美味しい」

女性の「隠れたニーズ」にフィット

いま、スープパスタが人気になっているのはナゼなのでしょうか？？

『ぐるなび』飲食店支援事業部・山本瑛美さん：

「下のお皿にスープがこぼれるぐらい“たっぷり入ったもの”が話題になっている。“SNSの時代にマッチ”していてインスタグラムで「#スープパスタ」が約7万件投稿され増えている」

“ボリューム感あふれるビジュアル”が、食事に映えを求める人たちの心を掴み、さらにそのボリューム感が、“隠れたニーズ”にもフィットしているといいます。

山本さん：

「女性が『お腹いっぱいコスパ良く食べたい』という時に思い当たるお店があまりない中で、スープパスタのお店がそのニーズにマッチ。同じ大盛でもラーメンよりもパスタの方が女性は頼みやすい」

確かに、「絶望のスパゲッティ」の大盛り（パスタ140g）をオーダーした20代女性は「ラーメンと比べてパスタの方が大盛りは食べやすい」とのこと。

『ズッパ』でも、無料の〆リゾットも「全然行けちゃう」「すんなりペロッと食べちゃった」（20代女性）と完食する人がほとんどでした。

大手ファミレスチェーンも参入

『ジョナサン』でも9月から2種類のスープパスタを販売。

〆のリゾットや、粉チーズ・揚げ白玉など10種類以上のトッピングも楽しめます。

▼唐辛子の辛味を効かせたミートソースの「やみつきミートのJonathan’sスープパスタ」（1121円）

▼チャウダーとカルボナーラのハイブリッド「チャウボナーラパスタ」（1231円）

ただ、専門店の“なみなみスープ”に比べると、お皿のふち少し手前ぐらいとまだ余裕がある感じ。これには、理由があるのです。

『すかいらーく』メニュー開発リーダー・関口あすかさん：

「ネコちゃん配膳ロボットが運んでいるので、こぼれないギリギリを設定している」

お鍋1つでお手軽スープパスタ

SNSでもスープパスタを作る投稿であふれ、中でも「パスタソース」や「鍋スープ」を使う調理法が多数。

ということで、パスタソースや鍋の素を販売している『味の素株式会社』に、簡単レシピを教えてもらいました。

材料（1人分）

▼パスタ（スパゲッティ）：100g

▼水：400ml

▼豆乳：100ml

▼鍋キューブ®鶏だし・うま塩：1個

☆玉ねぎ：1/2個

☆しめじ：50g

☆ミニトマト：5個

☆ベーコン：2枚

▼仕上げ用の乾燥パセリ：適量

〔1〕鍋の素をお湯で溶かし、切った材料☆も同時に入れ約2分煮る

⇒「出汁の旨味・調味料の味わいがすべてギュっと詰まっているので“味が決まる”」（食品事業本部・長谷駿佑さん）

〔2〕野菜がクタっとしたら、パスタを半分に折り「表示時間通り」に茹でる

〔3〕クリーミーさを出すために豆乳を加え約1分さらに煮込めば完成

パスタを茹ですぎ？とも感じますが、「柔らかめの方が、“スープや具材との相性が良く”美味しいスープパスタに仕上がる」（長谷さん）とのこと。

山根部員：

「鶏出汁の旨みと、豆乳を入れることで甘さもほんのり。美味しい」

あふれるほど人気の「スープパスタ」。さらに広がっていきそうな気配です。

（THE TIME,2025年10月17日放送より）