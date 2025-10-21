◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクは勝った方が日本シリーズ進出となる日本ハムとのCSファイナル第6戦に勝利。試合後には柳町達選手が喜びを語りました。

柳町選手はCSファイナル6試合すべてに出場し、うち4試合でマルチ安打を記録。第6戦こそ無安打でしたが、打線をけん引しました。

試合後、「苦しくて長い6試合だった」と日本ハムとの死闘を振り返った柳町選手。「去年は1試合も出場できなかった。今年は全部出場でき、その中で突破できたのはすごくうれしい」と、自身とチームがともに好成績を残せたことを喜びました。

日本シリーズに向けては、「ファイナルステージではヒットこそ打てたが、なかなかタイムリーが少なかった。(日本シリーズでは)大事な場面でタイムリー打てるような活躍をしたい」と意気込みを語りました。

そしてファンへ「9回表の守備のときは1ストライク取るごとの声援がすごく、鳥肌が立つくらいでした。あのように僕たちに勇気をくれるような声援を、もう一度日本シリーズの舞台でよろしくお願いします」と呼びかけました。