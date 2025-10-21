オンワードグループのファミリーセールはお得企画がてんこ盛り！ファッションもグルメも大特価で見逃せない...。《24日から》

アパレルメーカーのオンワード樫山は2025年10月24日から11月9日まで、オンワード樫山 芝浦第3ビルにて「オンワードグループ ファミリーセール」を開催します。

あの人気ブランドが超お買い得に...

本館2階特設会場では、特別価格のレディスアイテムを展開。23区、自由区、ICB、組曲をはじめとするオンワードグループの人気ブランドが集まります。

J.PRESS KIDSやGOTAIRIKUなど、キッズ・メンズ・ゴルフ・コスメまで大幅値下げのアイテムで溢れていて、会場の隅々まで見逃せません。

この他にも、会場内ではお得なイベントが目白押し。

小学生以下限定で、毎日1日500個のお菓子を配布。

購入金額が3万円以上の人を対象にした大抽選会や、持ち込んだオンワードの衣料品をクーポン券（コート・ジャケット・スーツ600円分、その他衣料品300円分）に引き換えられる「オンワード・グリーン・キャンペーン」も実施します。

さらに、ファミリーセールの期間中は「芝浦グルメ大収穫祭」も同時開催。

日常使いできる調味料から贅沢なお弁当まで、幅広いジャンルのグルメが会場特別価格でゲットできるチャンス。明治屋、にんべん、木村屋総本店、伊藤ハムなど、有名スーパーやブランドが並びます。

2階FOOD PARKで開催される、明治の商品の試飲会と骨のセルフチェックも要チェックです。

日程は、第1週が10月24日から26日、第2週が11月1日と2日、第3週が11月8日と9日の計7日間。

営業時間は9時30分から17時30分まで（最終日は17時まで）。なお、入館は閉場の30分前まで。

オンワードメンバーズのモバイルカードもしくはプラスチックカードの提示で入館できます。

また、参加する前日までにオンワードアプリのメンバーズ登録、LINE友だち追加、アプリとLINEの連携の3つを行うと、ファミリーセールで使える1500円分のポイントがもらえます。

（東京バーゲンマニア編集部）