¥Ï¥Ö¼ò¤Î¹âµé¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ï¥ÖÌó150É¤¤¬ÄÒ¤±¹þ¤Þ¤ì¤ë¾×·â¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢¥Ð¡¼¤Ç¥Ï¥Ö¼ò¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ÎÍÍ»Ò
²Æì½ôÅç¤ä±âÈþ·²Åç¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÌÔÆÇ¤Î¥Ï¥Ö¡£ÆÇ¤ò»ý¤ÄÆ°Êª¤Ï´ðËÜÅª¤Ë´÷¤ß·ù¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢²Æì¤Ç¤Ï¥Ï¥Ö¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ËÍ¸ú³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ï¥Ö¼ò¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¡£Ë¢À¹¤ËÄÒ¤±¤³¤Þ¤ì¤¿¥Ï¥Ö¼ò¤Ï¡¢¤½¤ÎÊªÄÁ¤·¤µ¤«¤é²Æì´Ñ¸÷¤Î¤ªÅÚ»ºÉÊ¤È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤¬¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ°û¤à¤ª¼ò¡×¡Ö¥¸¥ó¤ä¥¦¥©¥Ã¥«¤è¤ê°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥È¤Ê¤ª¼ò¡×¤È¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÆìÊÁ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢³×À½ÉÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥Ö¤ÎÆù¤Ï¿©ÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤ÎÉ¾È½¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¸åÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÆÇ¥Ø¥Ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍ±×Æ°Êª¡×¤È¤·¤Æ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥Ï¥Ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥Ï¥ÖÌó150É¤¤¬ÄÒ¤±¹þ¤Þ¤ì¤ë¾×·â¤Î¸÷·Ê
²Æì¸©Æâ¤Î¥Ï¥Ö¼òÀ¸»º¥·¥§¥¢¤ÎÌó9³ä¤òÀê¤á¤ëÆîÅÔ¼òÂ¤½ê¡£´Ñ¸÷»ÜÀß¡Ö¤ª¤¤Ê¤ï¥ï¡¼¥ë¥É¡×Æâ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é°ìÉô¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹©¾ì»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¥¿¥ó¥¯¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥¥¹Ãê½Ð¤Î¤¿¤á¤ËÌó150É¤¤Î¥Ï¥Ö¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ËÄÒ¤±¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°µ´¬¤À¡£´Ñ¸÷µÒ¤â»×¤ï¤ºÂ¤ò»ß¤á¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¶Å»ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ë¢À¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Ö¤¿¤Á¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ï¥Ö¼ò¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢Ìó550Ç¯Á°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½ºß¤È¤ÏÀ½Ë¡¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢º£¤¢¤ë¥Ï¥Ö¼ò¤Ï1992Ç¯¤ËÀ½Ë¡¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¼òÊ¸²½¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
Æ±¼òÂ¤½ê¤Î²æÆáÇÆÀ¸¹ä¹©¾ìÄ¹¤Ï¡ÖÀÎ¤Î¥Ï¥Ö¼ò¤Ï²¼½èÍý¤â¤»¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞË¢À¹¤ËÄÒ¤±¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤í¤Ëà¨ÃîÎà¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°û¤ßÊª¤È¤·¤Æ¤Ï°É¾¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÆîÅÔ¼òÂ¤½ê¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡Èà¨ÃîÎà½¡É¤Ï¥Ï¡¼¥Ö¤òÄÒ¤±¹þ¤à¤³¤È¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ï¥Ö¤ÎÆÇ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÊý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ï¥Ö¤ÎÆÇ¤ÏÅÙ¿ô¤Î¶¯¤¤¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ËÄ¹´ü´ÖÄÒ¤±¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÀ¤·¤Æ¼º³è¤¹¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö²õ¤ì¤Æ¡¢ÆÇ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ï¥Ö¼ò¤òÃº»À¤Ç³ä¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖÎ°µå¥Ï¥Ö¥Ü¡¼¥ë¸»¼ò¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÆîÅÔ¼òÂ¤½ê¤Î²æÆáÇÆÀ¸¹ä¹©¾ìÄ¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼ã¼Ô¿Íµ¤¤ÇÇä¤ê¾å¤²1.5ÇÜ¡¢¡Ö¥Ï¥ÖÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¤â
ÆîÅÔ¼òÂ¤½ê¤¬À½Â¤¤¹¤ë¥Ï¥Ö¼ò¤Î¸¶ÎÁ¤Ï¼ç¤Ë¡¢Ë¢À¹¤È13¼ïÎà¤Î¥Ï¡¼¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ö¤À¡£¹©Äø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¥Ï¥Ö¤ò´°Á´¤Ë·ìÈ´¤¤·¤¿¤êÆâÂ¡¤ò½üµî¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì½èÍý
¢¥Ï¥Ö¤òÅÙ¿ô¤¬¹â¤¤Ë¢À¹¤ËÄÒ¤±¤Æ¥Ï¥Ö¥¨¥¥¹Ãê½Ð¡¦½ÏÀ®
£13¼ïÎà¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤òË¢À¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤à
¤Î¾Êý¤Î¥¨¥¥¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡¦½ÏÀ®
13¼ïÎà¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤¬¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
É®¼Ô¤âÅÙ¿ô35ÅÙ¤Î¥Ï¥Ö¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£Ì£¤Ï»×¤¤¤ÎÂ¾¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¯¤»¤ä¡Èà¨ÃîÎà½¡É¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£ÍÜÌ¿¼ò¤ä¥¤¥¨¡¼¥¬¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥Ö¥ê¥¥å¡¼¥ë¤Ë»÷¤¿Ì£¤ï¤¤¤À¡£
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¬¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²æÆáÇÆ¹©¾ìÄ¹¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤Î1.5ÇÜ¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹©¾ì¤Ç¤Î½¼Å¶¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤À¡£²Æì¸©Æâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢±âÈþÂçÅç¤äÆÁÇ·Åç¤«¤é¤â¼«¼£ÂÎ¤ÎÊá³Í¸ÄÂÎ¤òÇã¤¤¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸¶ÎÁ¤Î¥Ï¥Ö½¸¤á¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ï¥Ö¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤Ï³Î¼Â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂÇ³«ºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÍÜ¿£¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÕÛ²½¤·¤Æ¤âÀ¸Â¸Î¨¤ÏÄã¤¯¡¢¶¦¿©¤¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¡£
°û¤à¤Û¤É¸µµ¤¤Ë¡©¥Ï¥Ö¼ò¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ
¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤ª¼ò¤Î¿·ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥Ö¼ò¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
²Æì¸©Æâ¤Î¥Ð¡¼¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥Ï¥Ö¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆáÇÆ»Ô¤Î¹ñºÝÄÌ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë°û¤ß²°³¹¤Ç¤â¤½¤¦¤À¡£
ÆáÇÆ»Ô¤ÎËÌÎÙ¡¦±ºÅº»Ô¤Ç¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃç¾¾¸µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç°û¤Þ¤ì¤ë¤ª¼ò¤¬¡¢¥Æ¥¡¼¥é¤«¤é¥Ï¥Ö¼ò¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤³5Ç¯ÄøÅÙ¤ÎÊÑ²½¤òÏÃ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ã¼ÔÁØ¤Ï¡¢ÅÙ¿ô¤Î¹â¤¤¼ò¤è¤êÄã¤¤¼ò¤ÎÊý¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡È¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼çÌò¡É¤ÎºÂ¤¬¥Ï¥Ö¼ò¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÖË¢À¹¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë¢À¹¤Î¾ÃÈñ³ÈÂç¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢½Ð²ÙÎÌ¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¯Ë¢À¹¶È³¦¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
¼ã¼ÔÁØ¤Ø¤Î¥Ï¥Ö¼ò¿Íµ¤¤ò¸ì¤ëÃç¾¾¸µ¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ï¥Ö¼ò¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯°û¤à¤È¤¤¤¦´Ø²°¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¸¶ÎÁ¤¬¡ËÂÎ¤ËÎÉ¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌ£¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¶¯¤¤¤ª¼ò¤Ï¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥Ö¼ò¤Ê¤é°û¤á¤Ð°û¤à¤Û¤É¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¡Ö¥Ï¥Ö¼ò¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ÔÁØ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Ï¥Ö¼ò¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£²Æì½Ð¿È¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Awich ¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖHABUSH¡×¡Êand okinawa³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ä¡¢30ml¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¥µ¥¤¥º¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡ÖHABU CHOTTO¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒGKS OKINAWA¡Ë¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¤À¡£
ÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡Ö¥Ï¥Ö³×¡×
yu-i FACTORY¤Î¹¬ÃÏ¸¾°¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ï¥Ö¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¥¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÈÆÃ¤ÎÌÏÍÍ¤ò»ý¤ÄÈé¤ò»È¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Öyu-i FACTORY¡×¤À¡£¥Ï¥Ö³×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤Ê¤á¤·µ»½Ñ¡ÊÆ°Êª¤ÎÈé¤òÈé³×À½ÉÊºàÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤Î³«È¯¤Ë½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡¢ºâÉÛ¤ä¥«¥Ð¥ó¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¤Î¥Ï¥ÖÀ½ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¥Ï¥Ö³×¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¡£¤½¤ì¤¾¤ìÌÏÍÍ¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÇÁÏ¶È¼Ô¤Î¹¬ÃÏ¸¾°¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ï¥Ö³×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÏÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Öµí³×¤äÆÚ³×¤ÏÌÏÍÍ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥Ö³×¤À¤È¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤¬¥Ï¥Ö³×¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£8¤Î»ú¤òÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÊÁ¤¬½ê¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åç¤´¤È¤ËÊÁ¤Î°ã¤¦¥Ï¥Ö¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÊ£¿ô¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£Çö¤¯¤Æ¶¯ÅÙ¤Î¤Ê¤¤Æ¬Éô¤ÎÈé¤Þ¤Ç¤â¤É¤¦¤Ë¤«Í¸úÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¡¢Ä¾ÀÜ¿¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÏÓ»þ·×¤ÎÊ¸»úÈ×¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ö¤ÎÈé³×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤â¤È¤â¤ÈÃæ¹âÀ¸¤Îº¢¤«¤é³×ºÙ¹©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Íè¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¤ªÅ¹¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¹¬ÃÏ¤µ¤ó¡£¾åµþ¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Õ¥È·ÏÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Î¼«Í³²ÝÂê¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï²Æì½Ð¿È¤À¤·¡¢¥Ï¥Ö³×¤Ç²¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò·èÄêÉÕ¤±¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ï¥Ö¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë²Æì¸©Æâ¤Ç¤â¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ï¥Ö³×¾¦ÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ö³×²Ã¹©¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÈ¼«¥ì¥·¥Ô¤ò½é¤á¤Æ³«È¯¤·¤ÆÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡¢¥Ï¥Ö³×¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ»î¹Ôºø¸í¤ÈÃµµá¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
»ºÃÏÊÌ¤Ë¥Ï¥Ö³×¤òÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ï¥ÖÆù¤ò»È¤Ã¤¿²Æì¤½¤Ð¤â!?
yu-i FACTORY¤ÏÈé¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ü¤â³èÍÑ¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ü¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¹©Äø¤Ç¥Ï¥Ö¤òÅò¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡ØÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¡£¹¬ÃÏ¤µ¤ó¤¬¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÌ£¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÊì¿Æ¤¬ºî¤Ã¤¿²Æì¤½¤Ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¡£
¥Ï¥Ö½Ð½Á¤ò»È¤Ã¤¿²Æì¤½¤Ð¡£¼Ì¿¿²¼²Õ½ê¤Î¾®È¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ï¥ÖÆù¡Ê¹¬ÃÏ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¥Ï¥ÖÆù¤Ï¿©ÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤ò¸·Áª¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢·î¤Ë1Æü¤À¤±Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÎ®ÄÌ·ÐÏ©¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇÄó¶¡¤ò8·î¤«¤é°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯¤«¤éºÆ³«Í½Äê¤À¡£¥Ï¥ÖÆù¤ÎÌ£¤Ï¡Ö·ÜÆù¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¤³¤È¤ï¤¶¡ÖÆÇÌôÊÑ¤¸¤ÆÌô¤È¤Ê¤ë¡×¤òÃÏ¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°Êª¡¦¥Ï¥Ö¡£¥Ï¥Ö¤ÎÆÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Ö²Æì¤ÎÆ°Êª¡×¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¡¢¿©¤Ë¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤½¤Î»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¿·¤·¤¤²ÆìÊ¸²½¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
