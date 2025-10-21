

実は“運動神経”が抜群なハブ（ホンハブ）（筆者撮影）

【写真を見る】コブラより強い!? 実は“運動神経”が抜群なハブ

沖縄のヘビと聞いて思い浮かぶのは、きっとハブだろう。「ハブ＝沖縄の毒ヘビ」というイメージは全国的にも知られているところ。鹿児島県・奄美群島と沖縄県・沖縄諸島の特定の島々に生息し、猛毒を持つハブ。沖縄旅行のお土産屋さんで、ハブ酒の大瓶の中でグルグルととぐろを巻いたハブと目が合った人もいるのではないだろうか。

ハブは人の命を奪うことすらできる毒ヘビとして恐れられるだけの存在かと思いきや、お土産グッズのキャラクターになったり、地元特撮ヒーロー番組の悪役キャラのモチーフになったりと、そういう意味では「地元の親しまれ動物」としての一面も持つ。

ハブの生態や被害について取り上げつつ、沖縄県内で人間とどのように“共生”しているのかを紹介する。

1970年代までは毎年数人の死者も…

実はもう、大部分の沖縄県民にとって、ハブに遭遇することはなかなかない。沖縄の割と一般的な住宅地で生まれ育った筆者は、野生のハブを一度も見たことがない。ハブは夜行性で、茂みの中にいることが多いため、特別な理由が無い限りなかなか出会うことはないだろう（なので、Jリーグ創成期に、あるクラブチームが「練習場の近くにハブが出る恐れがある」という理由で沖縄での練習を中止したことがあったが、少年心ながらにちょっと悔しかった覚えがある）。

ただやはり、昼間の農作業中や夜間の暗い道を歩いている時に咬症事故に遭うことがある。

沖縄県内では、1970年代まで年間300件以上、多い年には500件以上の被害があり、毎年のように数人程度の死者が出ていた。しかしそれ以降は減少の一途を辿っている。現在では年間50件ほどに落ち着き、死者は1999年を最後に記録されていない。鹿児島県内では奄美群島で今年10月4日に死亡事故があったばかりで、2014年以来死亡例がなかっただけに衝撃的なニュースであった。

沖縄県はホームページで「山や野原、畑、公園など、草や木のある所ならどこにでもいる可能性がある」との注意喚起を行っている。ハブが捕食するネズミは人家周辺に住んでいるため、人間とハブの生活範囲は重なっていると言える。2024年には沖縄県内全域で6000匹近くのハブが駆除された。

もともと、獲物を締め殺す力が弱いとされるハブ。そんな自身を補い、獲物を仕留めるための毒があることで種としての生存競争を生き抜いてきた。その強力な毒が、人間社会との軋轢を生んでいるのは皮肉なことでもある。

沖縄県内に生息するハブは4種

一口にハブと言っても、複数の種類がある。沖縄県南城市のテーマパーク「おきなわワールド」内にある「ハブ博物公園」の祖堅碧（そけんみどり）さんによると、沖縄県内に生息するハブはハブ（ホンハブ）、ヒメハブ、サキシマハブ、外来種のタイワンハブの4種類だ。



4種類のハブは危険な毒ヘビとされている。ハブ、ヒメハブ、サキシマハブ、タイワンハブ（『令和7年ハブ咬症注意報』より引用）



ハブを目の前にして解説する祖堅碧さん（筆者撮影）

それぞれ大きさや模様などに特徴がある。ハブ（ホンハブ）は、大きいものは体長2mもあり、黄色か白の地に黒い網目模様がある。



ハブ（ホンハブ）はネズミなどを食べるため人家近くにも多いと言われているが、実際に住宅街で見かけるケースは冒頭で伝えたようにまれだ（筆者撮影）

ヒメハブは80cmほどで、灰色か茶色に黒い斑紋。サキシマハブは120cmほどで茶の地に黒いギザギザ模様。タイワンハブはサキシマハブに模様は似ているが、少し大きい130cmほど。



ヒメハブは灰色か茶色に黒い斑紋が特徴で、マムシに近い見た目をしている。主にカエルを食べる（筆者撮影）



ハブ博物公園（筆者撮影）

コブラより強い？“運動神経”抜群なハブの実力

「攻撃力」の観点で、毒ヘビの代表格であるコブラとハブを比べてみる。コブラはその威圧的なフォルムや高い毒性、世界的にも有名であることから、ハブよりもコブラの方が怖いとのイメージがある。しかし実は「攻撃力」はハブの方が上だという。

ハブ博物公園の展示によると、コブラは前方にしか攻撃ができないものの、ハブは360度どの方向にも対応できる。攻撃半径はコブラが全長の3分の1に対し、ハブは3分の2と、“運動神経”は抜群だ。ハブは攻撃する際には体の上半身をS字型に縮めて構え、その縮めた部分を素早く伸ばして咬みつく。もしも見かけたら、最低でも1.5メートルは距離を取ること。できれば、もっと離れたほうが良いだろう。

ハブ博物公園内をガイドしてくれた企画広報課の宜保裕里さんは「攻撃態勢のコブラはあまり動かないので、ショーなどで扱いやすいと言われています」と話す。たしかに、「コブラ使い」は見たことがあるが「ハブ使い」は今まで一度も見たことがない。



ハブ博物公園内の放し飼いコーナーでその姿を見せるハブ（筆者撮影）

“ハブのいない島”にも出現 拡大するハブの生息域

もともと、サキシマハブは石垣島などを含む八重山諸島に生息し、タイワンハブは台湾や中国に生息していたものだが、貨物の流通に紛れたり、持ち込まれたものが逃げ出したりして、沖縄本島にも局地的に生息している。

近年だと、2024年に「ハブのいない島」の代表格だった宮古島の港で、死んだ状態のサキシマハブが見つかったことがニュースになった。定着は確認されていないようだが、他の島では定住に至った例もある。

同じくハブのいない島だとされていた粟国島（沖縄本島の西約60km）では2017年に初めてハブが捕獲され、定着・増加していることが判明している。同島の粟国村は、他の市町村同様にハブ対策条例を制定し、咬症事故時の医療費補助や、ハブの潜みやすい住宅の石垣の隙間を埋める補修材の支給を定めた。2024年の粟国村のハブ駆除数は245匹と、沖縄県の市町村別捕獲数から見ても多い方に入る。

外来種のタイワンハブは、1970年代にハブ酒などの原料で持ち込まれ、1993年に初めて野外で発見、1996年に定着が確認されている。2024年の沖縄県のハブ駆除数は約6000匹だと述べたが、そのうち約3500匹はタイワンハブであり、その数で言うともはや主流だ。祖堅さんは「ハブ（ホンハブ）の数はそんなに変わっていないと思うのですが、タイワンハブは増加傾向にあるようです。沖縄には天敵がいなく食物連鎖の頂点の方にいるのが理由なのかもしれません」と説明する。

なお、沖縄県監修の資料によると、沖縄にいる4種類のハブのうち、毒が最も強いのもタイワンハブである。ハブ（ホンハブ）の強さを10とした場合、タイワンハブ11、サキシマハブ4、ヒメハブ2の強さだという。



「おきなわワールド」内の南都酒造所工場施設では、1つのタンクの中でエキス抽出のために約150匹のハブが泡盛の中に漬けこまれている様子を見ることができる（筆者撮影）



高級ハブ酒（筆者撮影）

ハブが息づく南方の文化

興味深いのは「同じハブ（ホンハブ）でも、住んでいる島ごとに模様がちょっとだけ違います」（祖堅さん）。久米島のハブ（ホンハブ）は背中側に細く集中しており、沖縄本島は密に並んでいる。奄美大島は大きい模様が特徴だ。



ハブ博物公園内展示より（筆者撮影）

これらのハブの模様は、伝統織物の柄の元になっていると言われており、地域ごとのハブ模様の違いが織物にも反映されている。



ハブ博物公園内展示より（筆者撮影）

このように、ハブは恐れられ駆除されてきた動物でありながら、人間と近い場所で生活してきたがゆえに身近な存在でもある。アダンという植物の葉を編んで作った伝統玩具「指ハブ」は、細長い筒状で、指を入れて逆側から引っ張ると、指ハブが締まって巻き付いて離れないというおもちゃだ。



結構強力に噛みついてくる「指ハブ」（筆者撮影）

また、沖縄の新聞記者は、権力の不正には噛みついて離さないぞという気概を込めて「紙ハブ精神」との理念を掲げている。ハブは毒ヘビでありながら、時には正義感を込めた存在にもなるのだ。

後編記事では、ハブが人間社会でどのように活用されているのかを述べていく。駆除された後にハブ酒になったり、革製品として生まれ変わったり。実は、生産が間に合わないほど“ハブ不足”でもある。

万が一ハブに咬まれた場合の対処法

1 まず、慌てずに、ハブかどうかを確かめます。

ヘビの種類が分からなくても、ハブなら牙のあとが普通2本（1本あるいは3、4本の時も）あり、数分で腫れてきてすごく痛みます。

2 大声で助けを呼び、すぐに医療機関へ受診しましょう。

走ると毒の回りが早くなるので、車で病院に運んでもらうか、ゆっくり歩いて行くようにしましょう。

3 病院まで時間がかかる場合は、包帯やネクタイなど、帯状の幅の広い布で、指が1本通る程度にゆるく縛ります。

血の流れを減らす程度にゆるく縛り、15分に1回はゆるめましょう。決して細いヒモなどで強く縛ってはいけません。恐怖心から強く縛ると血流が止まり、逆効果になることもあります。

（沖縄県ホームページより引用）

（長濱 良起 ： フリーランス記者）