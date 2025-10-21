雨にも汚れにも強い。はっ水ナイロンで、街にも自然にも馴染む一着【ザノースフェイス】のスカートがAmazonに登場中‼
収納力と脚さばきを両立。アウトドア仕様のロングスカート【ザノースフェイス】のスカートがAmazonに登場中‼
ザノースフェイスのスカートは、軽く、はっ水性のあるリサイクルナイロンを使用したアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
コットンライクな自然な風合いの生地に、はっ水加工を施すことで雨や汚れが付きにくく、アウトドアでも安心して着用できる。両サイドにはマチ付きポケットを配置し、収納力を高めながらシルエットを崩さない設計に。
前開き仕様で、サイズ調節がしやすいウェビングベルトを採用。後ろにはスリットが入り、脚さばきも快適。
機能性と美しさを両立したシンプルなデザインで、キャンプやアウトドアはもちろん、タウンユースにも馴染むオールシーズン対応の一着。
