9月にオープン。

ブラウニーを中心に扱う、スイーツのテイクアウト専門店。

家庭で作っているような温かい味を目指し、夫婦二人三脚の挑戦です。

赤いベンチが目を引く店舗。

次々と訪れる人たちのお目当ては…。

（買い物客）

「ブラウニーが気になって来た。ブラウニー4種類とジェラートを買った」

9月、長与町にオープンした「Y's Brownie」。

チョコブラウニーをメーンに、スイーツとコーヒーを提供するテイクアウト専門店です。

ブラウニーは、3種のナッツやキャラメル、抹茶、チーズケーキの4種類。

代表の山本 裕二さんと妻の紀子さんの “こだわり” が詰まった逸品です。

元々食べることが大好きだった山本さんは、県内の食品会社で、充実した会社員生活を過ごしていましたが…。

（山本 裕二さん(46)）

「2020年のコロナで、自分の人生を今後どうしていこうか考える機会があって、小学校の頃の文集にも書いていた “将来社長になりたいな” というのがあり、挑戦しようと脱サラ」

2022年に会社を退職。

翌年に諫早市でカフェを始めました。

県内各地で開催されるマルシェにも出店すると、その味が評判に。

（山本 裕二さん(46)）

「最初はプリンをメインで出していて、評判がよかったけれど、一緒に販売していたチョコブラウニーも “おいしかったよ” という反応で、何回も買いに来てもらったりした」

（妻 紀子さん(40)）

「チョコブラウニーの方が、また食べたいという声が多くて、チョコブラウニーはいいかも！と思った」

より多くの人にブラウニーを食べてもらおうと、テイクアウト専門店を開くことを決意しました。

店では、山本さんが販売担当。スイーツなどを作るのは、紀子さんです。

質の良いビターチョコレートをふんだんに使ったブラウニーは…。

（妻 紀子さん(40)）

「特長は素朴な味。ホームメード、家庭で作っているような温かい味を目指しています。

使っている材料も、チョコレートときび糖と小麦粉、卵、ナッツ。

余計なものを入れず、できるだけシンプルに作るようにしている」

ずっしりとしたブラウニーは、甘さの中にすっきりとした後味のある自信作です。

こだわりのブラウニーは、SNSを中心に人気を呼び、売り切れる日が続いています。

（買い物客）

「最近、ここができたという噂で、ぜひ来てみたいと思って来た。前回来た時は店が閉まっていたので、やっと買えるからうれしい」

（買い物客）

「おいしそう」

順調なスタートを切った夫婦の二人三脚。

ひとりでも多くの人に食べてほしい。

2人の夢は大きく広がっています。

（妻 紀子さん(40)）

「もっとたくさんの方に食べてもらいたい。外にベンチもある。散歩の途中にちょっと立ち寄れるような身近な存在として、来店してもらいたい」

（山本 裕二さん(46)）

「期間限定の商品があるが、いろいろ新商品を作っていって、いろんな新しい味を楽しんでもらいたい。落ち着いてきたら、通信販売にも挑戦して、県外の客にも食べてもらえるようにしたい」

「Y's Brownie」の営業時間など、詳しくはインスタグラムのアカウントでご確認ください。