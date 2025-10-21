SNSでも話題に！9月オープン「ホームメードのこだわりブラウニー」夫婦二人三脚での挑戦《長崎》
9月にオープン。
ブラウニーを中心に扱う、スイーツのテイクアウト専門店。
家庭で作っているような温かい味を目指し、夫婦二人三脚の挑戦です。
赤いベンチが目を引く店舗。
次々と訪れる人たちのお目当ては…。
（買い物客）
「ブラウニーが気になって来た。ブラウニー4種類とジェラートを買った」
9月、長与町にオープンした「Y's Brownie」。
チョコブラウニーをメーンに、スイーツとコーヒーを提供するテイクアウト専門店です。
ブラウニーは、3種のナッツやキャラメル、抹茶、チーズケーキの4種類。
代表の山本 裕二さんと妻の紀子さんの “こだわり” が詰まった逸品です。
元々食べることが大好きだった山本さんは、県内の食品会社で、充実した会社員生活を過ごしていましたが…。
（山本 裕二さん(46)）
「2020年のコロナで、自分の人生を今後どうしていこうか考える機会があって、小学校の頃の文集にも書いていた “将来社長になりたいな” というのがあり、挑戦しようと脱サラ」
2022年に会社を退職。
翌年に諫早市でカフェを始めました。
県内各地で開催されるマルシェにも出店すると、その味が評判に。
（山本 裕二さん(46)）
「最初はプリンをメインで出していて、評判がよかったけれど、一緒に販売していたチョコブラウニーも “おいしかったよ” という反応で、何回も買いに来てもらったりした」
（妻 紀子さん(40)）
「チョコブラウニーの方が、また食べたいという声が多くて、チョコブラウニーはいいかも！と思った」
より多くの人にブラウニーを食べてもらおうと、テイクアウト専門店を開くことを決意しました。
店では、山本さんが販売担当。スイーツなどを作るのは、紀子さんです。
質の良いビターチョコレートをふんだんに使ったブラウニーは…。
（妻 紀子さん(40)）
「特長は素朴な味。ホームメード、家庭で作っているような温かい味を目指しています。
使っている材料も、チョコレートときび糖と小麦粉、卵、ナッツ。
余計なものを入れず、できるだけシンプルに作るようにしている」
ずっしりとしたブラウニーは、甘さの中にすっきりとした後味のある自信作です。
こだわりのブラウニーは、SNSを中心に人気を呼び、売り切れる日が続いています。
（買い物客）
「最近、ここができたという噂で、ぜひ来てみたいと思って来た。前回来た時は店が閉まっていたので、やっと買えるからうれしい」
（買い物客）
「おいしそう」
順調なスタートを切った夫婦の二人三脚。
ひとりでも多くの人に食べてほしい。
2人の夢は大きく広がっています。
（妻 紀子さん(40)）
「もっとたくさんの方に食べてもらいたい。外にベンチもある。散歩の途中にちょっと立ち寄れるような身近な存在として、来店してもらいたい」
（山本 裕二さん(46)）
「期間限定の商品があるが、いろいろ新商品を作っていって、いろんな新しい味を楽しんでもらいたい。落ち着いてきたら、通信販売にも挑戦して、県外の客にも食べてもらえるようにしたい」
「Y's Brownie」の営業時間など、詳しくはインスタグラムのアカウントでご確認ください。