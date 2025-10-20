もはや魔法です。

腕時計のベルトには布や革の他に、金属製もありますよね。金属は数mmおきに関節があるので、柔らかく腕に巻けます。機能的にはそれで充分なので、これまで誰もそれ以上の領域に踏み込むことはありませんでした。

しかし金属用3Dプリンターという大発明を手にした我々は、チタンで布のように柔らかいベルトを生み出すことに成功したのです。

手触りが柔らかいけどチタン

「MING Polymesh」は、軽くて強いチタンを3D印刷で腕時計のベルトにしたもの。様々な試作を経て、小さな三角形を互い違いに並べて布のようにネジって裏返せるほどの柔軟性を持てるようになりました。

一体成型で組み立て不要

なんと1,693個ものパーツが、ネジも溶接もなく一体成型で組み合わさっています。もはや3Dプリントの芸術ですね。バックルまで一体化しているんですよ、コレ。印刷の手間はあるでしょうけども、組み立てる必要もなければ、壊れてバラける心配も不要です。

ベルト負けしない時計を選ばないと

「MING Polymesh」はベルトのみなのに、1,500スイスフラン（約28万円）のお値段。

好きな時計と組み合わせられますが、ベルトに負けない逸品じゃないと釣り合いませんね。薄さ1.70mmのブルガリ｢Octo Finissimo Ultra｣や、薄さ1.65mmのコンスタンチン・チャイキン｢ThinKing Prototype 2｣あたりが好相性って気がします。

人の手では再現不可能なこの精緻さ。金属を布化するなんて逆錬金術のようです。

