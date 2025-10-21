¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¡Ä¥ê¡¼¥°Í¥¾¡ÌÜÁ°¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤âÈ¾Ç¯¸å¤ËÉüµ¢¤·ËÉ¸æÎ¨1.67¡¡ÄÌ»»ÅÐÈÄ²ó¿ô700²ó¡¦»³ËÜÏÂ¹Ô»á
¥×¥íÌîµå¤Ë°ÎÂç¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¡¦ÅÁÀâ¤òÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤¬°ú¤½Ð¤¹¡Ø¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡Ù¡£µ²±¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¡Éé¤äÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢ÏÃ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤À¤Ã¤¿¡È¤¢¤Îº¢¤Î¥×¥íÌîµå¡É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ËÇ÷¤ë¡ª
ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¡ÖÍÞ¤¨¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ1985Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤ò»Ù¤¨¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÉð´ï¤Ë100¾¡100¥»¡¼¥Ö¡¢2ÅÙ¤ÎºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É»³ËÜÏÂ¹Ô»á¡£¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡¢Åö»þ¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹È¾Ç¯¤Ç¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ê¤±¤ó¡ËÃÇÎö¤«¤é¤ÎÉü³è¤Ê¤É¡¢ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¼«Ê¬¤Î¡Ö¼åÅÀ¡×¤Ï¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤«¤é¾ðÊó¼ý½¸¡©ÅÁÀâ
ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡§
1980Ç¯¤Ë¤Ï15¾¡¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤â12¾¡¤òµó¤²¤Þ¤·¤Æ¡Ê1980Ç¯ÅÙ15¾¡11ÇÔ2¥»¡¼¥Ö¡¢1981Ç¯ÅÙ12¾¡12ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡Ë¡£¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀî¸ý¡ÊÏÂµ×¡ËÅê¼ê¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡£º£ÅÙ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
[1981Ç¯6·î23Æü¡¢ÂÐ¹ÅçÀï¤Î4²ó¡¢»³ËÜ¤ÏÀî¸ýÏÂµ×Åê¼ê¤«¤é»Ë¾å14¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÅê¼ê¤ÎËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿]
»³ËÜÏÂ¹Ô¡§
ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£
»³ËÜ¡§
Àî¸ý¤ËËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤¿¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤¿¤À¤½¤Î»î¹ç¤ÇËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
[Æ±¤¸»î¹ç¤Î6²ó¡¢»³ËÜ¤Ï¹Åç¡¦»³ËÜ¹ÀÆó¤ËËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿]
»³ËÜ¡§
ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
¡Ê»³ËÜ¡Ë¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³ËÜ¡§
¤³¤ì¡¢¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ë¤Í¡£Åö»þ¤Î¹Åç¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ËÜ¡§
¡Ê¹Åç¤Ï¡ËÌîµå¤¬¤Ò¤È¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¶¯¤¤¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÇÛµå¤òÆÉ¤ó¤ÇÂÇ¤Ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥¯¥»¤òÆÉ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤âÅê¤²¤ë¤È¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¡¢¿Í´Ö¡¢¥¯¥»¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¤½¤ì¤ò¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
»³ËÜ¡§
¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö.359¡×¡£3³ä5Ê¬9ÎÒÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Þ¤·¤Æ¡ÊÂÐ»³ËÜ¹ÀÆó¡§ÂÇ¿ô117¡¦°ÂÂÇ42¡¦ÂÇÎ¨.359¡¦ËÜÎÝÂÇ11¡¦»°¿¶16¡Ë¡£
[¹â¶¶·ÄÉ§¡Ê68¡Ë¡§
1974Ç¯¹Åç¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î1ÈÖÂÇ¼Ô¡£Àº×û¡Ê¤»¤¤¤«¤ó¡Ë¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤Ç¿Íµ¤¡£ÅðÎÝ²¦3²ó¡£33»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÏÆüËÜµÏ¿]
»³ËÜ¡§
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËËÍ¤Î¤³¤È¤ò¹¶Î¬¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à½Ð¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ªÁ°¤Î¤È¤³¤í¤Î¥Á¡¼¥à¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¹¤±¤¿¤Î¤¬¹â¶¶·ÄÉ§¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤Û¤«¤Îµå¤Ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢1µå¤ÏÉ¬¤ºÍè¤ë¡£¤³¤ì¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ç¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿¶¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤¦¤¤¤¦¹¶¤áÊý¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡£
»³ËÜ¡§
¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¿Æ¤·¤¤³Æ¥Á¡¼¥à¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤¬³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¡£Åìµþ¤È¤«Íè¤ë¤È¡Ö¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ÄÌÌõÏ¢¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë²ñ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Êµð¿Í¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¡Ë¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤â²ñ¤Ã¤¿¤·¡¢ÃæÆü¤ÎÁª¼ê¡¢Ì¾¸Å²°¹Ô¤±¤Ð¡¢ÃæÆü¤ÎÁª¼ê¤È¤â¡Ê¥±¥ó¡¦¡Ë¥â¥Ã¥«¤È¤â²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤¢²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
ÆÁ¸÷¡§
³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤«¤é¤Í¡£
»³ËÜ¡§
²¶¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
ÆÁ¸÷¡§
ÊÙ¶¯²È¤Ç¤¹¤Í¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¤È¡£
»³ËÜ¡§
¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥À¡¼¥Ã¤È¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£
ºÆ¤Ó¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÅ¾¸þ¡¡2ÅÙ¤ÎºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼êÅÁÀâ
ÆÁ¸÷¡§
ÅöÁ³¡¢ÀèÈ¯´°Åê¤ÇÅê¤²¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢82Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¤Í¡¢°ÂÆ£¡ÊÅýÃË¡Ë¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡£
[°ÂÆ£ÅýÃË´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¡Ê1982Ç¯¡Ë4·î29Æü¡¢ÂÐµð¿ÍÀï¤Ç»³ËÜ¤Ï5°ÂÂÇ´°Éõ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿]
»³ËÜ¡§
1»î¹çÌÜ¡¢ºÇ½éÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µð¿ÍÀï¤Ç´°Åê¾¡Íø¤Ç¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´°Åê¾¡Íø¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¸å¤Ë¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤«¡×¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡¢¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦·ù¤À¡×¤Ã¤Æ²¿²ó¤âÃÇ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤«¤é¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£¿ô»ú¤Ï15¾¡8¾¡26¥»¡¼¥Ö¤«¤Ê¡Ê1982Ç¯ÅÙ¤Ï15¾¡8ÇÔ26¥»¡¼¥Ö¡¦ºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¡¢1984Ç¯¤Ï10¾¡8ÇÔ24¥»¡¼¥Ö¡¦2²óÌÜ¤ÎºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¡Ë¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£15¾¡¤·¤Æ¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë26¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢ºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¡£¤Ç¤Þ¤¿¡¢84Ç¯¤Ë¤â2ÅÙÌÜ¤ÎºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¡£
»³ËÜ¡§
¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î84Ç¯¤Î»þ¤Ë¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢85Ç¯¤Ï°ÂÆ£¤µ¤ó¤¬µÈÅÄ¡ÊµÁÃË¡Ë´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¹½ÁÛ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡£
ÆÁ¸÷¡§
ÃæÀ¾¡ÊÀ¶µ¯¡Ë¤ÈËÍ¤È¡¢¸ò¸ß¤Ë»È¤ª¤¦¤È¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö²¶¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤ò¡¢¿§¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤Î»þ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÁûÆ°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡£
ÆÁ¸÷¡§
Ç¯Îð¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢35¡Á6¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§
35¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀÎ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÊüÁ÷¤¬¡£ÆüÍËÆü¤Î¤ªÃë¤Ë¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1978Ç¯4·î¡Á1981Ç¯10·î¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Âç¥ê¡¼¥°¼Â¶·Ãæ·Ñ¡×¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¡Ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ìîµå¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¥ï¥Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡£Áª¼êÌ¾´ÕÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Î¤¬¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»³ËÜ¡§
°ÂÆ£¤µ¤ó¤Î»þ¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¡£¤½¤Î»þ¤ËËÍ¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶ËÅìÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡¢¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¡Ë¸«¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥é¥½¡¼¥À´ÆÆÄ¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤¬¥í¥ó¡¦¥Ú¥é¥Î¥¹¥¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¬Î×»þ¥³¡¼¥Á¤Ç¥Ï¥ï¥¤Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²¶¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤À¡£¤ªÁ°¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤âÏ¢Íí¤·¤Æ¤³¤¤¡×¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤Þ¤ÀÂåÍý¿Í¤â¥À¥á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤Î»þ¤Ë¡Ö¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤¿¤éµåÃÄ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡§
Á°Îã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢µåÃÄ¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤ÎÀîÅç¹¼é¤µ¤ó¤Þ¤ÇÏÃ¤¬¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡£¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¡¢¼«Í³¤Ë¹Ô¤±¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢É¬¤º¾Íè¡ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀîÅç²ñÄ¹¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¡§
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î²ñÄ¹¤«¤é¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥á¥ê¥«Áª¼ê¤ËÉé¤±¤º¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢º£¤Í¡£
Í¥¾¡ÌÜÁ°¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤â¡ÄÆüËÜ°ì¤Ç¡Ö´¶Æ°¤ÎÆ¹¾å¤²¡×ÅÁÀâ
ÆÁ¸÷¡§
¤¿¤À¤Ç¤¹¤Í¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢85Ç¯¤Ë¤È¤¦¤È¤¦¡Êºå¿À¤¬¡ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¡£
»³ËÜ¡§
¤Þ¤¿¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤«¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£9·î¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ê¤±¤ó¡Ë¤òÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Êºå¿À¥ê¡¼¥°Í¥¾¡ÌÜÁ°¤Î1985Ç¯9·î4Æü¡¢»³ËÜ¤Ï»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤Çº¸Â¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÃÇÎö¡Ë¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤À¤Ã¤¿¡©
»³ËÜ¡§
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤º¤Ã¤ÈÃßÀÑ¤ÈÈè¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡£²ÆÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤¬Èè¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤·¤Æ¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁö¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¥Ê¥´¥äµå¾ì¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¤ÈÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
Ç°´ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
»³ËÜ¡§
¡Ö¤¢¤¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ë¡¢¼¡¤ÎÆü¿·Ê¹¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¡Ö»³ËÜÏÂ¹ÔÀäË¾¡×¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤â¤¦¸½Ìò°úÂà¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È½ñ¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦°úÂà¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¥à¥Ã¤ÈÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¡§
¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦1²ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤È¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥®¥Ö¥¹¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¡¢1¥«·î¤°¤é¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¡Êºå¿À¤¬¡ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡Ö²¶¤¬Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Ç¤â¾¡¤Ã¤¿»þ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤¢¤Î»þ¤ÏÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ËÜ¡§
Æ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Í¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡£
ÆÁ¸÷¡§
À¾Éðµå¾ì¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
»³ËÜ¡§
À¾Éðµå¾ì¤Ç¤Í¡¢ËÍ¤ÏÆ¹¾å¤²¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ºÇ¹â¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÇ¯¤Îºå¿À¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦ºå¿À¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
»³ËÜ¡§
¤â¤¦¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¤È¤«¾¡¤Æ¤½¤¦¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÇÀþ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢9·î¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§ÀÚ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÊÍÞ¤¨¤¬¡ËÃæÀ¾1ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¸ò¸ß¤ËÅê¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃæÀ¾1ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Í¾·×¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤Î85Ç¯¤ÎÇ¯¡¢¤â¤¦1¤ÄÂç¤¤Ê¤Í¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ËÄÌ»»100¾¡¤ÈÄÌ»»100¥»¡¼¥Ö¡£Æ±¤¸Ç¯¤Ë¤½¤ì¤òÃ£À®¤µ¤ì¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤âµð¿ÍÀï¤Ç¡£
[5·î20Æü¡¢ÂÐµð¿ÍÀï¤Ç100¥»¡¼¥Ö¡¢6·î5Æü¡¢ÂÐµð¿ÍÀï¤Ç100¾¡¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë100¾¡100¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤·¤¿]
»³ËÜ¡§
Á´Éôµð¿Í¤¬¤é¤ß¤Ç¤¹¡£1¾¡¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£100¾¡¤â100¥»¡¼¥Ö¤â¡£
¥»¡¼¥Ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾Êý¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤À¤±¤Ç¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥ê¡¼¥Õ¤À¤±¤Ç¤â¾¡¤Ä¤Î¤âÂçÊÑ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£Î¾Êý¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡¢Î¾Êý¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
[100¾¡100¥»¡¼¥ÖÃ£À®¼Ô¡§
¹¾²ÆË¡¦»³ËÜÏÂ¹Ô¡¦óîÆ£ÌÀÍº¡¦ÂçÌîË¡¦³Ô¸»¼£¡¦º´¡¹²¬¿¿»Ê¡¦¡ÊÆüÊÆÄÌ»»¡ËºØÆ£Î´¡¦¾å¸¶¹À¼£]
ÆÁ¸÷¡§
´°Á´Éü³è¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§
¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤¹¤´¤¯¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ç¡¢È¾Ç¯¤Ç¼£¤·¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Ï1Ç¯¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤ÉÈ¾Ç¯¤Ç¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤À¤Ã¤ÆÍâÇ¯¤Ï³«ËëÀï¤Ç¡£
[¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤«¤é7¥«·î¸å¤Î1986Ç¯4·î4Æü³«ËëÀï¡ÊÂÐÂçÍÎ¡Ë¤Ë»³ËÜ¤Ï3ÈÖ¼êÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡Ê1²ó1°ÂÂÇ¡Ë]
»³ËÜ¡§
Åê¤²¤Æ¡£µÕ¤Ë9·î¤«¤éµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¸ª¤¬·Ú¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤é¡¢¤·¤¿»þ¤ËµÙ¤ó¤Ç¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤¬°ìÈÖËÉ¸æÎ¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ê1986Ç¯ÅÙÀ®ÀÓ¡§ÅÐÈÄ49¡¦11¾¡3ÇÔ15¥»¡¼¥Ö¡¦Ã¥»°¿¶80¡¦ËÉ¸æÎ¨1.67¡Ë¡£
ÆÁ¸÷¡§
1.67¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Éü³è¤·¤Æ¤«¤éÉé¤±¿ô¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£
»³ËÜ¡§
¤À¤«¤éµå¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ª¤ÏµÙ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡Ö¹¶Î¬Ë¡¡×¡ÈÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡É¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡©
ÆÁ¸÷¡§
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢1988Ç¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¾¼ÏÂºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ÄÌ»»ÅÐÈÄ²ó¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È700»î¹ç¡ÊÄÌ»»À®ÀÓ¡§ÅÐÈÄ700¡¦116¾¡106ÇÔ130¥»¡¼¥Ö¡¦ËÉ¸æÎ¨3.66¡Ë¡£
»³ËÜ¡§
700»î¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
700»î¹ç¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡£
»³ËÜ¡§
Âç³Ø½Ð¤Æ17Ç¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡©
»³ËÜ¡§
ËÍ¤Ï¤â¤¦Åê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÇÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÞ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÏËÍ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Î¤â¤Î¤ò100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È»È¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô»È¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£¤º¤Ã¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£
ÆÁ¸÷¡§
º£¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£Èà¤ÏËÜÅö¤Ëº£¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò100%½Ð¤½¤¦¤È¡£
»³ËÜ¡§
½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»³ËÜ¡§
¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤Ï°Å¤«¤Ã¤¿¡£ÈáÁÔ´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¤À¤±¤Éº£¤ÎÂçÃ«·¯¤Ï°ã¤¦¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡£ÌÀ¤ë¤¤¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¡£
¸½Ìò»þÂå¡¢ºÇ¹â»þ¤Î»³ËÜÏÂ¹Ô¡¢ÂçÃ«¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹¶¤á¤Þ¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§
³°³Ñ¤ÎÄã¤á¡£³°¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¡£¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹Äã¤á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¡£¤½¤³¤Ø¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¡£¤³¤³¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£
ÆÁ¸÷¡§
¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÏÆÍ¤«¤Ê¤¤¡£
»³ËÜ¡§
¡Ö¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¡×¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©3µåÂ³¤±¤¿¤é¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤«¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
»³ËÜ¡§
¡ÊÆâ³Ñ¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¹Ô¤¯¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐ¥ß¥¹¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤È¤³¤íÅê¤²¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤³¤Ã¤ÁÅê¤²¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤ÁÅê¤²¤¿¤é¤¹¤ë¤«¤é¡¢1µå¤Ï¤³¤³¤ËÅê¤²¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ß¥¹¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÁ¸÷¡§
¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
»³ËÜ¡§
¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
ÆÁ¸÷¡§
Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ªÏÃ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ¡§
¤Þ¤À¤Þ¤À¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é»×¤Ã¤Æ¡£
»³ËÜ¡§
¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
²ÉÌÛ¤Ê¥«¥º¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»³ËÜ¡§
¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ¡§
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
