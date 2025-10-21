´õË¾µåÃÄ¤Ï¡Öµð¿Í°Ê³°¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡×¡Ä²¦Äç¼£¤Ë¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤ÎµÏ¿ÇË¤ë715¹æÈïÃÆ¡¡»³ËÜÏÂ¹Ô»á¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥×¥íÌîµå¤Ë°ÎÂç¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¡¦ÅÁÀâ¤òÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤¬°ú¤½Ð¤¹¡Ø¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡Ù¡£µ²±¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¡Éé¤äÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢ÏÃ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤À¤Ã¤¿¡È¤¢¤Îº¢¤Î¥×¥íÌîµå¡É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ËÇ÷¤ë¡ª
ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¡ÖÍÞ¤¨¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ1985Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤ò»Ù¤¨¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÉð´ï¤Ë100¾¡100¥»¡¼¥Ö¡¢2ÅÙ¤ÎºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É»³ËÜÏÂ¹Ô»á¡£¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡¢Åö»þ¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹È¾Ç¯¤Ç¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ê¤±¤ó¡ËÃÇÎö¤«¤é¤ÎÉü³è¤Ê¤É¡¢ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡È¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÅê¤²¤¿¤¤¡É¡¡´õË¾µåÃÄ¤Ï¡Öµð¿Í°Ê³°¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡×ÅÁÀâ
ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡§
2Ç¯À¸¤Ç¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ò½¬ÆÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢4Ç¯À¸¤Î½Õ¤Ë¤ÏÅìÅÔ¥ê¡¼¥°¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¡£¤µ¤é¤ËÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ç¤â¡¢·è¾¡¤ÇË¡À¯¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤µ¤ì¤¿¤È¡Ê»³ËÜ¤¬4Ç¯»þ¤Î1971Ç¯½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤Ç°¡ºÙ°¡Âç¤ÏÍ¥¾¡¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢·è¾¡¤ÇË¡À¯Âç¤òÇË¤ê½é¤Î¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤Ë¡Ë¡£¤¢¤ÎÅö»þ¤ÎË¡À¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¥×¥í¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÄÌÍÑ¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
»³ËÜÏÂ¹Ô¡§
¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¡¢¤³¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£º£¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌîµåÀìÌç¤Î»¨»ï¤Ç¡Ö½Ð¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¸«¤Æ´î¤ó¤Ç¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤¢¤Î¤³¤í¤ÎÅìÅÔ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¼ÂÎÏ¤ÎÅìÅÔ¡×¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
»³ËÜ¡§
¼ÂÎÏ¤ÎÅìÅÔ¤À¤Ã¤¿¤«¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÆüÂç¤Îº´Æ£¡ÊÆ»Ïº¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¡¢¶ðß·¤Ë¤ÏÂçÌð¡ÊÌÀÉ§¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÃæÂç¤ÎÀÐÅÏ¡ÊÌÐ¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
[Åö»þ¤ÎÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Î¼ç¤ÊÁª¼ê¡§
»³ËÜ¤Î2³ØÇ¯¾å¤Ëº´Æ£Æ»Ïº¡ÊÆüËÜÂç¡¦Æî³¤¡Ë¡¦ÂçÌðÌÀÉ§¡Ê¶ðß·Âç¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢1³ØÇ¯¾å¤ËÀÐÅÏÌÐ¡ÊÃæ±ûÂç¡¦¶áÅ´¡Ë¡¢2³ØÇ¯²¼¤ËÌÚ²¼ÉÙÍº¡Ê¶ðß·Âç¡¦¹Åç¡Ë¡¦·ª¶¶ÌÐ¡Ê¶ðß·Âç¡¦¶áÅ´¡Ë]
»³ËÜ¡§
ÀÐÅÏ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
¹Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¶ðÂç¤ÎÌÚ²¼¡ÊÉÙÍº¡Ë¤µ¤ó¡¢·ª¶¶¡ÊÌÐ¡Ë¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤«¡£
»³ËÜ¡§
¤â¤¦¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
ÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ë¤ªÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤Þ¤êÏ»Âç³Ø¤Î°ã¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏ»Âç³Ø¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Åö»þ¡£
»³ËÜ¡§
ÅìÅÔÂç³Ø¡¦Ï»Âç³Ø¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡×¡¢¡ÖÅìÅÔ¤ÈÏ»Âç³Ø¡×¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
»³ËÜ¡§
¤À¤«¤éËÍ¡¢¤½¤Î»þ4Ç¯¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿¤¤¡£²¦¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤«¡£¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¡Öµð¿Í°Ê³°¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¡£
ÆÁ¸÷¡§
¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡£
»³ËÜ¡§
¤½¤ì¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³ËÜ¡§
¤ß¤ó¤Ê¡¢¡Öµð¿Í¡¢µð¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£µð¿Í°Ê³°¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¡£
ÆÁ¸÷¡§
µð¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤Ä¤Þ¤êON¤ÈÂÐ·è¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
»³ËÜ¡§
¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐ·è¤·¤¿¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡£¤½¤ì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÅê¤²¤ë¤è¤ê¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¡£
ÆÁ¸÷¡§
ºå¿À¤¬1°Ì»ØÌ¾¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡©
»³ËÜ¡§
Í½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«ÃæÆü¤«¤°¤é¤¤¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºå¿À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÆÁ¸÷¡§
°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
»³ËÜ¡§
°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¼»³¡Ê¼Â¡Ë¤µ¤ó¤â¹¾²Æ¡ÊË¡Ë¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£
ÆÁ¸÷¡§
º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºå¿À¤ÏÂçÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥íÌîµå¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ëµð¿Í¡¦ºå¿À¡¢ºå¿À¡¦µð¿ÍÀï¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
»³ËÜ¡§
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ºå¿À¤Ë¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ºå¿À¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃå¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
Â¼»³¼Â¤È¹¾²ÆË¡¡ºå¿À2¿Í¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹ÅÁÀâ
ÆÁ¸÷¡§
¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢Â¼»³¡Ê¼Â¡Ë¤µ¤ó¡¦¹¾²Æ¡ÊË¡Ë¤µ¤ó¡£³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ª¿ÍÊÁ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡©
»³ËÜ¡§
¤¤¤ä¡¼¡¢Â¼»³¤µ¤ó¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡£
[Â¼»³¼Â¡Ê1998Ç¯Ë×61ºÐ¡Ë¡§
1959Ç¯ÆþÃÄ¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·¤¿¡Ö¥¶¥È¥Ú¥Ã¥¯ÅêË¡¡×¤Ç222¾¡¡£ºÇÂ¿¾¡2²ó¡¦ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨3²ó¡¦ÂôÂ¼¾Þ3²ó]
ÆÁ¸÷¡§
ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡£·óÇ¤´ÆÆÄ¡£
»³ËÜ¡§
Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¡£µÞ¤Ë¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Æ¡¢¡ÖÍè¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¥é¥¤¥È¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤ë¡£¡Ö¸å¤í¤Ç¸«¤È¤±¡×¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¡¢¤³¤Îµå¸«¤È¤±¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡©¡×¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤Î»þ200¾¡¤â¤·¤Æ¤ë¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤´¤¤¼ÂÀÓ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¿·¿Í¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
Â¼»³¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡§
Åê¤²¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤ó¤¾¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£½ÕÀè¤Ç¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥óÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¹¾²Æ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
»³ËÜ¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¡¢²£Åê¤²¤Æ¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤ó¤«¤Ç¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ÙËâ¤·¤¿¤é¤¤¤«¤ó¤È»×¤¦¤«¤é¡£¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡£¼ÙËâ¤·¤¿¤é¤¤¤«¤ó¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤º¤Ã¤ÈÅê¤²¤Æ¤¿¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤éÏÃ¤ÏÁ´Á³¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
[¹¾²ÆË¡Ê77¡Ë¡§
1966Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡£¡ÈÅÁÀâ¤Îº¸ÏÓ¡ÉÄÌ»»206¾¡193¥»¡¼¥Ö¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼9Ï¢Â³Ã¥»°¿¶¡×¡Ö¹¾²Æ¤Î21µå¡×]
ÆÁ¸÷¡§
¤¢¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¡¢°µÇ÷´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£
»³ËÜ¡§
¶õµ¤´¶¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Î»þ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£1²ó¤À¤±¡¢¤Þ¤À1Ç¯ÌÜ¤À¤«¤éÎÀ¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎÀ¤Ë¤¤¤¿»þ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡¢¡Ö¥«¥º¡¢ÈÓ¿©¤¤¹Ô¤³¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤³¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¿À¸Í¤Î¡Ë»°µÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÎëÌÚ·¼¼¨¤µ¤ó¡£
[ÎëÌÚ·¼¼¨¡Ê77¡Ë¡§
2Ç¯ÌÜ¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³20¾¡°Ê¾å¤òµó¤²¡¢ÄÌ»»317¾¡¡ÊÎòÂå4°Ì¡Ë¡£Ìµ»Íµå»î¹ç78¤ÏÎòÂå1°Ì¡£¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó2²ó]
ÆÁ¸÷¡§
¶áÅ´¤Î¤Í¡£
»³ËÜ¡§
¤Ï¤¤¡£¤½¤·¤¿¤é¹¾²Æ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥«¥º¡¢²¶¤Î·»µ®¤ä¡×¤Ã¤Æ¡£ÎëÌÚ·¼¼¨¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂº·É¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢·»µ®¤ä¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤ì1²ó¤À¤±¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤Ø¤§¡£
²¦Äç¼£¤«¤éÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹Ä¶¤¨¡Ö715¹æ¡×ÅÁÀâ
ÆÁ¸÷¡§
¥×¥í½é¾¡Íø¤Î¤³¤È¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢7·î5Æü¡¢»¥ËÚ±ß»³µå¾ì¤Ç¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¡¢9²ó2¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¡£¤³¤Î»î¹ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó²¦¤µ¤ó¡¦Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤µ¤ì¤Æ¡£
»³ËÜ¡§
¤â¤¦¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¹âÅÄ¡ÊÈË¡Ë¤µ¤ó¡¢¹õ¹¾¡ÊÆ©½¤¡Ë¤µ¤ó¡¢¿¹¡Ê¾»É§¡Ë¤µ¤ó¡¢Ëö¼¡¡ÊÍø¸÷¡Ë¤µ¤ó¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
ÆÁ¸÷¡§
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
»³ËÜ¡§
ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤è¤¯¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤êON¤È¤ÎÂÐ·è¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¿¤á¤Ë¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
»³ËÜ¡§
¤À¤«¤é1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤è¤ê¤â¡¢¾®³Ø¹»5Ç¯¤Î»þ¤Ë¶âÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ÇÌîµå¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢1Ç¯´ÖÉâ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê1972Ç¯ÅÙ¡Ê1Ç¯ÌÜ¡ËÀ®ÀÓ¡§ÅÐÈÄ28¡¦3¾¡5ÇÔ¡¦Ã¥»°¿¶54¡¦ËÉ¸æÎ¨3.42¡Ë¡£
ÆÁ¸÷¡§
¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ï3Ç¯´Ö¤°¤é¤¤¸½Ìò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¤ªÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó1ËÜ¤·¤«ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÇÎ¨¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1³ä1Ê¬5ÎÒ¤Ç¤¹¤è¡ÊÂÐÄ¹ÅèÌÐÍº¡§ÂÇ¿ô26¡¦°ÂÂÇ3¡¦ÂÇÎ¨.115¡¦ËÜÎÝÂÇ1¡¦»°¿¶2¡Ë¡£
»³ËÜ¡§
1ËÜÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¸å³Ú±àµå¾ì¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Þ¤Ã¤¹¤°¡£¤¿¤Ö¤ó2¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Î¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹Åê¤²¤¿¤é¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£
ÆÁ¸÷¡§
²¦¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
»³ËÜ¡§
²¦¤µ¤ó¤Ï¤Í¡¢ÍÌ¾¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ìÈÖ¤¢¤ë¤Î¤Ï715¹æ¤Ç¤¹¡£
[1976Ç¯10·î11Æüµð¿Í - ºå¿À¡Ê¸å³Ú±àµå¾ì¡Ë¡§
8²óÎ¢¡¢²¦Äç¼£¤¬»³ËÜÏÂ¹Ô¤«¤é¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤ÎµÏ¿¤òÇË¤ëÄÌ»»715¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä]
ÆÁ¸÷¡§
¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤òÇË¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¡§
ÇË¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥È¡¢¸å³Ú±àµå¾ì¤Î¥é¥¤¥È¤Î¥Ý¡¼¥ë¤ËÅö¤¿¤ë715¹æ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤³¤ì¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
»³ËÜ¡§
¥«¥¦¥ó¥È3 - 2¤Ç¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤ò¡¢¡Ö¤ª¤Ã¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ð¡¼¥Ã¤È¥é¥¤¥È¤Î¥Ý¡¼¥ë¤Ë¥Ý¡¼¥ó¤ÈÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Í¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¡£·ë¶É¤Ï¡¢ÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¡¢µð¿ÍÀï¤Ï¡ÊÂÐ²¦Äç¼£¡§ÂÇ¿ô112¡¦°ÂÂÇ27¡¦ÂÇÎ¨.241¡¦ËÜÎÝÂÇ7¡¦»°¿¶13¡Ë¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£
»³ËÜ¡§
¤â¤¦1¤ÄÂç¤¤¤¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢Ëö¼¡¤µ¤ó¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤³¤ìÆ±¤¸Ç¯¤Ç¤¹¤«¡¢76Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤³¤ì¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤¢¤ó¤Ê´î¤ó¤ÀÄ¹Åè¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤³¤í¤Ï¤Í¡£´ÆÆÄ½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ì¤¬»³ËÜ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤·¤«¤â9²ó2¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡§
Ç´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦³°¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Æ£ÅÄÊ¿¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¥«¥º¤è¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹ÁÀ¤Ã¤È¤ë¤È»×¤¦¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇËÍ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Î¢¤ò¤«¤¤¤Æ³°¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤¤¤³¤¦¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤é¡¢¥«¥ó¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
[Æ£ÅÄÊ¿¡Ê77¡Ë¡§
1965Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô1²ó¡£ÄÌ»»2064°ÂÂÇ¤ÎÌ¾¥·¥ç¡¼¥È¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó7²ó¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥é¥Ö¾Þ3²ó]
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
»³ËÜ¡§
¤À¤«¤é¤½¤ÎÌë¤Ï°ì¿ç¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼¡¤Î»î¹ç¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤¬¡¢¤â¤¦ÉÝ¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»³ËÜ¡§
ÍÞ¤¨¤Æ¾å¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤«¤é¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¡£
²¦Äç¼£¤Î¡È¹¶Î¬Ë¡¡É¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÎÎ©¤ÁÊ¹¤¡×¤Ç¡ÄÅÁÀâ
»³ËÜ¡§
ÅÓÃæ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÅê¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤ê¡£
»³ËÜ¡§
¤¸¤ã¤¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¿Í¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÁ¸÷¡§
ÂÇ¼Ô¤ò¸«¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
»³ËÜ¡§
ÂÇ¼Ô¤ò¸«¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Æþ¤ë¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¸«Æ¨¤¹»þ¤Ë¥Ô¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¢¤¢¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤¤¤Ä²¿¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆÁ¸÷¡§
¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£
»³ËÜ¡§
¤À¤«¤é¶ì¼ê¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
ÆÁ¸÷¡§
¥ß¥¹¥¿¡¼¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
»³ËÜ¡§
¶á¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¹Í¤¨¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤Ç¤âÍè¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡£²¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´Å¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¤â¤¦Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¦¤µ¤ó¤ÇËÍ¤Ï1¤ÄÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¦¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡§
¤½¤ì¤Ï¡¢½é¤á¤ÆËÍ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð¤¿»þ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£27¡¢28¡¢29¤°¤é¤¤¤Î»þ¤«¤Ê¡£Àîºêµå¾ì¤Ç1ÎÝÂ¦¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÙÊª¤òÃÖ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢²¦¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤·¤«¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤³Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éÀèÇÚÊý¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í²¦¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢²¦¤µ¤ó¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÍè¤é¤ì¤¿¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¥¦¥½¤À¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡£¡Ö125km/h¤Ç¤â¥Ô¥·¥Ã¤ÈÍè¤¿¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡¢²¦¤µ¤ó¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»³ËÜ¡§
¤Ç¡¢ËÍ¤½¤ìÊ¹¤¤¤ÆËÍ¤â¡Ö¤¨¤Ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¤½¤³¤ËÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¶¸µ¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ä¤±¤ÆÎý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÝ¤¬¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤¿¤é¡¢²¦¤µ¤ó¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÆÁ¸÷¡§
¡ÖÊÉ¤Ë¼ª¤¢¤ê¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Æ¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»ÅÆþ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼´ÆÆÄ¤Î°Õ¼±²þ³×¡¡¡ÖÌµÂÌµå¤ÏÅê¤²¤ë¤Ê¡×ÅÁÀâ
ÆÁ¸÷¡§
´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥É¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼´ÆÆÄ¤Ï»³ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤ò¡©
[¥É¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¡Ê2005Ç¯Ë×73ºÐ¡Ë¡§
1967¡Á1969Ç¯Æî³¤¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï2ÎÝ¼ê¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó2²ó¡£¡Ö¥·¥ó¥¥ó¥°¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤òÅ¸³«¡£ºå¿À¡¦Æî³¤(¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)¤Ç´ÆÆÄ]
»³ËÜ¡§
¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¸ª¤ò¡¢ÌµÂÌµå¤òÊü¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î²£¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ì¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÌµÂÌµå¤À¡£¤¹¤°Åê¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤À¤«¤éÅê¤²¤ë¤Ê¡£¤½¤ì¤òÊÊ¤Ë¤·¤í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤¬¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢3µå¤¯¤é¤¤Åê¤²¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡×¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÅê¤²¤ì¤ë¤Î¡×¡¢¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
ÆÁ¸÷¡§
»³ËÜ¤µ¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¤Í¡£
»³ËÜ¡§
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡¢²¿¤«¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡Ú¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Û
¡ÊBS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡× 2025Ç¯9·î16ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë