ビッグセール「Amazon スマイルSALE」が10月27日9時から11月4日まで実施！AmazonデバイスやBoseワイヤレスヘッドホンなどがお得に
|207時間のビッグセール「Amazon スマイルSALE」が10月27日9時にスタート！ポイントアップキャンペーンも実施中
アマゾン ジャパンは21日、同社が運営するWebストア「Amazon.co.jp」（ https://www.amazon.co.jp ）において2025年10月27日（月）9：00から11月4日（火）23：59までの159時間に渡ってビッグセール「Amazon スマイルSALE」（今欲しい秋モノ＆冬支度）を実施するとお知らせしています。期間中はAmazonデバイスや家電および日用品などの幅広い商品がセールとなる予定で、セールはAmazonアカウントを持っていれば誰でも参加できます。
その他、決済サービス「Paidy」では毎月の決済金額の総額（税込価格）に応じて最大3％を還元する「Amazon.co.jp: あと払い (ペイディ) ポイント還元キャンペーン」を実施しており、決済額（複数商品の買い物でOK）が7,000円以上だと3％分のAmazonポイント（上限1,500ポイント）で還元されます。その他にもさまざまなキャンペーンも実施されているのでうまく利用してさらにお得に買い物をしたいところです。
Amazon スマイルSALEは昨年4月の「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」からそれまでの「タイムセール祭り」から「スマイルSALE」に名称が変更されたAmazon.co.jpのビッグセールで、従来のタイムセール祭りと同様にカスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心にレジャー・アウトドアやファッション、飲料、家電などの人気商品が用意され、特に今回のAmazon スマイルSALEでは今欲しい秋向け商品や冬支度に向けた100万点以上の商品を特別価格で提供するということです。さらに物価高騰が続く食料品や日用品もお買い得価格で数多くセールに登場して家計をサポートするとのこと。
なお、すでにオススメのセール対象商品を一部事前公開しており、セール前から気になる商品があれば、Amazonショッピングアプリの「ウォッチリスト」機能を利用することによって商品のタイムセールが開始する直前にプッシュ通知でお知らせを受け取ることができます。事前公開されているセール対象商品は現時点ではワイヤレスヘッドホン「Bose QuietComfort Ultra Headphones」やスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 5」などがお得になるとのことで、他にもまださまざまな製品が対象となっているため、時間がある人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Amazon.co.jp 関連記事一覧 - S-MAX
・Amazon｜スマイルSALE
・Amazon.co.jp