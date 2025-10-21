ÀÐ°æ°ìÇÏ¡¢»Ë¾åµ©¤Ë¸«¤ëÂçÀÜÀï¤Î¥ª¡¼¥é¥¹¤òÀ©¤¹¡ª¥é¥¹Íî¤Á³Ð¸ç¤Î¥ê¡¼¥Á¤ÇµÕÅ¾¥È¥Ã¥×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥é¥¹¤â¥È¥Ã¥×¤â»æ°ì½Å¡£¤½¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾¡Éé¤Ç¡¢ÞÕ¿È¤Î¥ê¡¼¥Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×10·î20Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏEARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸Ä¿Í3¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»Í¼ÔÁ´°÷¤Ë¥È¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ëÂçÀÜÀï¤Î¥ª¡¼¥é¥¹¡¢°ì»þ¤Ï¥é¥¹¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¡¼¥ÁËÀ¤ò½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï°ÕÃÏ¤Î¥¢¥¬¥ê¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥Ã¥×¤«¤é¥é¥¹¤Þ¤Ç1600ÅÀº¹¡ªÂçÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿ÀÐ°æ°ìÇÏ¤Î¥¢¥¬¥ê
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢ÀÐ°æ¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£ÀÐ°æ¤ÏÅì1¶É¡¢ÃÝÆâ¤Î¥ê¡¼¥Á¤Ë5200ÅÀ¤òÊü½Æ¤¹¤ë¶ì¤·¤¤³ê¤ê½Ð¤·¡£¤½¤Î¸å¤âÃÝÆâ¡¢²¬ÅÄ¤Î¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤¬Â³¤¡¢½øÈ×¤Ï²æËý¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÅì4¶É¡£±àÅÄ¤È¤Î2¸®¥ê¡¼¥Á¤òÀ©¤·¤ÆËþ´Ó¥Ä¥â¡£Æî1¶É¤âËþ´Ó¤ò¥Ä¥â¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×ÌÜÃÝÆâ¤Ë¶¥¤ê¤«¤±¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Æî2¶É¤«¤é¤Ï¥é¥¹ÌÜ¤Î±àÅÄ¤¬Ä·Ëþ¡¦Ëþ´Ó¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ä¥â¤ê¡¢¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ÏºÆ¤Óº®Àï¤Ë¡£Æî4¶É¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×ÌÜ±àÅÄ¤È¥é¥¹ÌÜ¤Î²¬ÅÄ¤È¤Îº¹¤¬¤ï¤º¤«1600ÅÀ¤È¤¤¤¦¡ÈÁ´°÷½¸¹ç¡É¤Î»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£ÀÐ°æ¤Ï3ÃåÌÜ¤«¤éµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÀÐ°æ¤ËºÇÂ®¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Åì¤ò°Å¹ï¤Ë¤·¤¿Ìò¤Ê¤·¤Î»Í¡¦¼·ËüÂÔ¤Á¤Ç¡¢Â¨¥ê¡¼¥Á¤ò´º¹Ô¡£¥ê¡¼¥ÁËÀ¤ò¶¡Â÷¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Î²¼¤Ë¹Ô¤¥é¥¹ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¬¤ì¤Ð¿Æ¤ÎÌòËþ°Ê¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤·¡£·ë²Ì¤ÏÃÝÆâ¤¬¼·Ëü¤òÀÚ¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦Î¢¥É¥é¤Î5200ÅÀ¤¬À®½¢¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¨¡¼¥¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ°ìÇÏ¤Ê¤ó¤è¤Ê¤¡¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¡¼¥¹¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¡Ø¤Þ¤¿¸¤Á¤ã¤ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡Ä¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¤Ó¿¤ÓÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¸Ä¿Í3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥ÄÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËã¿ý¾¡¤Æ¤ë¤è¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¸¥§¥Ã¥Ä±þ±ç¤·¤È¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¡ÖÍê¤à¤Ç°ìÇÏ¡ª¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Ã¤«¤é¡ª¡×¤ÈÇØÃæ¤ò¿ä¤¹À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü9900ÅÀ¡¿¡Ü49.9
2Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü5900ÅÀ¡¿¡Ü5.9
3Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü4300ÅÀ¡¿¢¥15.7
4Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü9900ÅÀ¡¿¢¥40.1
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
