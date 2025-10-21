鈴木優香、限界ギリギリ露出 抜群スタイルで魅せる
チャンネル登録者数が50万人を超え、YouTubeでの活動が絶好調な鈴木優香が、21日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】抜群スタイル！限界ギリギリ露出の鈴木優香
アイドル卒業後は、ソロタレントとして活動を続けているが、今回の5ページのグラビアはシャワーシーンを始め、25歳になった鈴木ならではの美しさを披露している。インタビューではYouTube制作にかける思いを話してくれている。グラビア撮影の様子は付録のDVDに収録されている。
同誌には、相楽伊織、名取くるみ、蓬莱舞、白濱美兎、たけうちほのか、今井春花らが登場する。
