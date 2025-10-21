¡ÖÃ±½ã¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬¥°¥é¥Ö¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ò¼áÌÀ¡¡¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 2-1 ÆüËÜ¥Ï¥à(20Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤ÏÂè1Àï¤Ç7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃæ4Æü¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â7²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¾¡3ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤¬ÀäÂÐÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Î¤Ü¤ë°Õ¼±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£7²ó¤Ï2¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤Ç¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Áª¼ê¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¥°¥é¥Ö¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ï¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤óº£¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬Ã±½ã¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¾ð¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£