¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÈÍèµ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡É¤Ë·Ù²ü¿´¡¡¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 2-1 ÆüËÜ¥Ï¥à(20Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
ºÇ½ªÂè6Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£1ÅÀº¹¤È¶Ïº¹¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ç°Ì¤ò1°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï13¾¡12ÇÔ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢CS¤Ç¤â1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Î¤¾¤3¾¡3ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏCS¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Û¤ÜÎÝ¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü²¡¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Íèµ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î)Áª¼ê¤¿¤Á¤âÂÇÀþ¤ÎÉÝ¤µ¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÂÐºö¤òÎý¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤¹¤Ç¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î·Ù²ü¿´¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤È¡£¥×¥íÌîµåÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Îº¬Äì¤Ï°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¸ÞÊ¬¤ÎÀï¤¤¤Ç³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¤ªÎé¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë»×¤¤¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£