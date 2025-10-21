プロ野球・DeNAは20日、5年率いた三浦大輔監督が退任を発表し、相川亮二監督が就任を発表しました。新旧の監督同士が対面し、共同記者会見が行われました。

三浦監督は、DeNAを5年指揮し、2年目から4年連続Aクラス入り。今季はリーグ2位でした。監督就任からの5年間を、「最下位からスタートした中で、 コーチもそうですし、スタッフも選手たちも成長していきながらAクラスで戦えるようになってきて、本当に充実した5年間だったと思います」と振り返りました。

今季限りで辞任が決まっていた三浦監督。最後の試合となった、17日の阪神とのCSファイナルステージでは敗戦後、球場全体で「ミウラコール」が沸き起こり、大きな拍手が送られました。この場面について、「びっくりしましたね。子どもの頃憧れた球場。 そして98年リーグ優勝を決めたグランドで、最後の試合が甲子園球場でああいう形で終われたというのは、一つの何かの縁かなと思いましたし、本当に幸せな時間でしたね」とコメント。

さらに、阪神の藤川球児監督から花束が渡されたシーンについては、「よかったなって話を伝えましたし。おめでとうって。応援してるから！という言葉を伝えました」とやりとりを明かしました。

奈良県橿原市出身の三浦監督。1991年に横浜大洋ホエールズ(現横浜DeNAベイスターズ)から6位指名を受け、2016年までの25年間を同チームでプレーしました。引退後も、コーチとしてチームに関わり続け監督に就任。34年間「ハマの番長」として“横浜一筋”を貫いてきました。そんな横浜について、「高校を卒業してこの街に来て本当に大好きな街ですよ。もう育ててくれましたし、 横浜スタジアムも大好きですし。この街もたくさんの方がオフの日でも、頑張ってねって声をかけていただきますし」と思いを語りました。