¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¡¡ÆüËÜ£Ó¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦Ê¡²¬¤Çà³°¿©á¤Î¥¹¥¹¥á ¡Ö¤à¤·¤í¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê»þ´Ö¡×¤ÈÏÃ¤¹ÍýÍ³
¡¡Ã»´ü·èÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à¤Î½ÅÍ×À¤È¤Ï¡½¡½¡£ºå¿À¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£²£µÆü³«Ëë¡Ë¤Ø¸þ¤±¡¢£²£°Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç°ì·³Á´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤äÅêÆâÏ¢·È¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÆâÍÆ¤Î¤¢¤ëÎý½¬¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë·èÄê¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ã»´ü·èÀï¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Î»î¹ç¸å¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤«¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë²Ð¤Î¶Ì´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âà³°¿©¤Î¥¹¥¹¥áá¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö³°¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê»þ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£Àî´ÆÆÄ¡Ë¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ç¤Ï¤â¤ÄÆé¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡Ä¡£±óÀ¬Àè¤ÎÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤ÏÀï¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¹â¤Ö¤ê¤ò¤É¤¦¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆÃ¤ËÃ»´ü·èÀï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¹âÍÈ¤òÍî¤ÁÃå¤±¤ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡Äº¾å·èÀï¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Â¿¤¯¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¤ä¤äÃÙ¤¤¸á¸å£¶»þ£³£°Ê¬³«»Ï¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤ÏÌë¤â¹¹¤±¡¢¤½¤³¤«¤é°ÜÆ°¤È¿©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤½¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦Àß¤±¤ë¤«¡£¤³¤ì¤ò¼óÇ¾¿Ø¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¡¦ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È¤â¶¦Í¡£¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤òÉß¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ´Ö¤ÇÁª¼ê¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤¬½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤Î³°¿©¤ò¤à¤ä¤ß¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤ÎàÀïÎ¬Åª¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åá¤òµá¤á¤ë¸×¾¡£»î¹çÃæ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿´¤äÂÎ¤ò¼é¤ë²Ð¤Î¶ÌÎ®¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¡¢¸×¤Î·ëÂ«¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£