「きれいすぎる！」鶴田真由が地元・鎌倉市で一日警察署長　美貌に観光客からどよめき

「スタイルも昔から全然変わらない」

10月15日、鎌倉市のJR鎌倉駅前で俳優の鶴田真由（55）が鎌倉警察署の一日署長として、防犯や犯罪被害への注意を呼びかけた。

当日は霧雨が降るあいにくの天気だったが、鶴田は駅前で道行く人、一人ひとりに啓発グッズを手渡していた。その後、鎌倉駅前から人力車に乗り、鎌倉武士に扮した「鎌倉もののふ隊」のメンバーとともに、鶴岡八幡宮までパレードを行った。

「鶴田は、鎌倉市出身で大学卒業まで地元で生活していました。’10年から市の国際観光親善大使を務めており、鎌倉を拠点とするクリエイティブチームと演劇を行ったりと、PR活動にも積極的に参加。現在は東京と鎌倉の２拠点生活を送っているようです」（テレビ誌ライター）

雨の平日とはいえ、沿道には地元住民や多くの観光客が集まり、鶴田が目の前を通ると、声援とともにどよめきも起きていた。沿道に立っていた観光客の一人は、

「え〜！ めっちゃ若い〜！ スタイルも昔から全然変わらないし、きれいすぎてでびっくりしました」

と、鶴田の若々しい美貌に驚いていた。俳優としては、４月期ドラマ『あなたを奪ったその日から』（関西テレビ・フジテレビ系）では、育児放棄をして離婚。家を出てスナックのママとして働く女性を。７月期ドラマ『能面検事』（テレビ東京系）では、夫と娘を殺人事件で失う女性を演じた。

かつて“お嬢様”役が似合う女優として人気を博したが、現在は演技幅の広いバイプレイヤーとして活躍する鶴田。パレード終了後、地元テレビ局に、

「詐欺とか防犯は警察がいてくれてとても心強いが、市民の心の在り方ひとつでまた街も変わってくるし、警察と連携していいまちづくりができたらいい」

と話し、イベントを締め括った。これからも地元、鎌倉のためにPR活動を続けていってほしい。