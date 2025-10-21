「CS男」阪神・森下翔太の原動力は″鋼メンタル″！お持ち帰り報道後ナインに「倍返し宣言」していた

ナインの前で陳謝も……

今季レギュラーシーズンで史上最速のリーグ優勝を果たし、クライマックスシリーズでもDeNAを危なげなく下して日本シリーズ出場を決めた阪神。快進撃の原動力の１つとなったのは、プロ３年目の森下翔太外野手（25）だろう。

今季は143試合に出場し打率.275、23本塁打、89打点。本塁打、打点はいずれも同じチームで４番を打つ佐藤輝明内野手（26）に次ぐリーグ２位だった。

さらに、10月16日に行われたクライマックスシリーズ第２戦では、10回ウラに劇的なサヨナラホームランを放ち、ポストシーズンにおける無類の強さを見せつけた。

「一振りで試合の形勢をひっくり返す力を持っているのはさすがといったところ。中央大時代から勝負どころでめっぽう強く、とにかくメンタルの強さが尋常ではありませんでした。

ドラフト指名当時は熱烈なファンの多い阪神入りが決まり心配する関係者も多かったのですが、こと野球部のチームメイトや後輩は全員『人気球団の阪神のほうが絶対成功する。性に合っている』と言っていたほどです」（母校・中央大学関係者）

名実ともに虎の中軸へと成長した森下だったが、けっして今季も順風満帆ではなかった。

「もともと好不調の波が激しいタイプで、なかなか打てずに落ち込んでいたときは仲の良い中野拓夢内野手（29）が陰で励ますなどしてめげずにやってこられたそうです」（球団OB）

それでもなかなか乗り越えられない”試練”が訪れた。真夏の東京遠征中にキャッチされた”アベックお持ち帰り事件”のことだ。

「佐藤、森下、前川右京外野手（22）らが東京ドームに隣接する宿泊先から合コンへと抜け出し、そのまま佐藤と森下は女性のお持ち帰りに成功、前川は失敗した一部始終を『週刊文春』に報じられてしまった。門限を破っていたことも判明したので内規違反で厳重注意を受けたといいます」（同前）

報道が出ることが発覚したタイミングで、森下はチーム関係者に促されナインの前で反省の弁を述べることとなった。

「佐藤とともに騒ぎを起こしてしまったことを陳謝した後、森下は『マスコミが怖くなったけど、自分の置かれている立場がよく分かった。迷惑をかけて申し訳ない。ここから打ちまくって取り返すから見ていてほしい』と豪語したのです。

普通の若手なら、報道を受けて落ち込んだり、縮こまったりしてしまうもの。ところが森下の場合は、『倍返し』を約束したのです。どこまでメンタルが強いのでしょうか（笑）。

その後、森下は宣言通りに打ちまくり、優勝に貢献してポストシーズンでも大暴れ。チームメイトは『やっぱあいつはスターやな』と笑いながら感心していましたよ」（チーム関係者）

自らのスキャンダルさえ活躍の原動力にしてしまうあたり、森下の”鋼メンタル”に感服するほかない。