今日21日の最高気温は、北海道から九州まで昨日20日より低くなる所が多いでしょう。11月上旬から中旬並みで、秋の装いが活躍しそうです。お出かけの際の服装にご注意ください。

北海道〜九州は11月上旬〜中旬並みでひんやり

今日21日は、上空に寒気が流れ込み、最高気温は、北海道から九州にかけて昨日20日よりも低くなる所が多いでしょう。



札幌は11℃と昨日20日と同じくらいですが、仙台は17℃、東京は16℃と昨日20日より4℃低い見込みです。名古屋は、昨日20日は最高気温26.0℃と夏日(最高気温25℃以上)になりましたが、今日21日は7℃も大幅に低くなり、19℃の予想です。大阪も昨日20日より6℃も低く、18℃までしか上がらないでしょう。高知や福岡も昨日20日より3℃前後低く、23℃の予想です。今日21日は25℃以上の夏日の所は沖縄くらいになりそうです。北海道から九州は平年よりも低く、11月上旬から中旬並みの所が多いでしょう。日差しも少なく、雨が降ったり、沿岸部では北よりの風が強まったりする所もあり、一層ひんやりと感じられそうです。

今日の服装は?

今日21日の服装は、昨日20日とはガラッと変わる所もあるでしょう。



札幌は日中はトレンチコート、朝晩は冬物のコートでも良さそうです。仙台は日中は薄手のジャケット、朝晩はトレンチコートが良いでしょう。金沢も朝はトレンチコートが良さそうです。東京や名古屋、大阪は、朝晩と日中ともお出かけの際は薄手のジャケットを羽織った方が良いでしょう。



昨日20日は名古屋など半袖でも過ごせるくらいでしたが、今日21日は一転、上着がないと寒いくらいになりそうです。広島や高知、福岡は日中はカーディガンや長袖シャツで過ごせますが、朝晩は薄手のジャケットが必要になるでしょう。那覇は日中は半袖で過ごせますが、朝晩はカーディガンなどを羽織ると良さそうです。昨日20日との寒暖差が大きいため、お出かけの際は服装に十分ご注意ください。