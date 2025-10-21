地元紙も大々的に報道

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。LA紙は試合翌々日も大谷を大々的に報じ、紙面に米ファンが釘付けになった。

インパクトの大きさを物語っていた。

現地18日付の地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のスポーツ面トップを飾っていた大谷。翌19日も大きく紙面を飾っていたのは、大谷が大飛球を放った瞬間の1枚だった。紙面には「究極のユニコーン」「オオタニがワンマンショーを繰り広げ、ドジャースはワールドシリーズへ」の文字が載っていた。

ロサンゼルスの歴史と文化を紹介するポッドキャスト番組「LA・イン・ア・ミニット」がXに紙面の画像を投稿。「ロサンゼルス・タイムズ紙スポーツ面のデザイン＆レイアウト担当陣は、ドジャースのポストシーズン期間中、まさに卓越した仕事ぶりを見せている」「毎日紙の新聞を開くのが本当に楽しみだ」と歓喜の言葉を記した。

米ファンからも共感の声が集まり、X上には「この新聞を2部買ったよ。1部は読むため、もう1部は孫たちの思い出用に取っておくため」「彼らの仕事は新聞に特別な価値を与えている。これこそがスポーツジャーナリズムの最高峰だ」「コレクターズアイテムだ」との反応が寄せられていた。

ドジャースは2年連続の世界一を目指し、24日（同25日）からマリナーズ─ブルージェイズの勝者とワールドシリーズを戦う。



（THE ANSWER編集部）