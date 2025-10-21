急いでポチってーーーッッ！！【スタバ】買い逃したくない「新作コラボグッズ」

マニアたちも大興奮の【スターバックス】と【gelato pique（ジェラート ピケ）】の初コラボグッズは、もうチェックした？ 見ているだけで癒されそうなグッズの数々は、オンラインストアでも完売続出中。そこで今回は、買い逃し厳禁な「新作コラボグッズ」を紹介します。

コラボ限定！ エプロン姿のピケベアがキュート

淡くやわらかなピンク色が可愛い「gelato pique グラスマグ ソフトピンク 355ml」。今回のコラボのために描きおろされたエプロン姿のピケベアとスタバのロゴが、前後にそれぞれワンポイントで入っています。温かい飲み物にも冷たい飲み物にも使える耐熱グラスマグなので、1年中活躍しそうです。

ジェラピケらしいボーダー柄でコラボ感◎

「スターバックスカード」にも、コラボデザインが2種類登場。「スターバックス カード gelato pique ベアボーダー ミントグリーン」は、ジェラピケらしい2色ボーダーのデザインになっていてコラボならではの特別感があります。カードとして活用するだけでなく、インテリアとして飾るのもおすすめです。

今回紹介した【スターバックス】の「新作コラボグッズ」のなかでも、グラスマグはオンラインストアにまだ在庫が残っているので、購入するなら急いでチェック！ スターバックスカードは店舗販売のみのため、気になる人はレジでぜひチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@honey2flavor様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる