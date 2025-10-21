壊れた電球に猫ちゃんがタッチした瞬間起こった事とは…？奇跡的なワンシーンの投稿が話題です。動画には「前世電気屋かもねｗ」「直してくれた！」「天才ちゃん」等のコメントが寄せられ10万回以上再生されているようです。

【動画：取り付けたときから『光らなかった電球』→猫が遊んでいると……】

壊れていた電球と猫ちゃん

TikTokアカウント「このは」に投稿されたのは、ある日の奇跡的な瞬間です。ある日、飼い主さん宅の猫ちゃんは、天井に取り付けた電球を気にしていたそう。

その電球は取り付けた瞬間から光らず、飼い主さんは壊れているとあきらめていたのだとか。猫ちゃんは、電球を手でつついたり匂いを嗅いだりとしばらく気にしている様子だったといいます。

奇跡的な瞬間

猫ちゃんが電球で遊んでいるなとなんとなく動画を撮っていたという飼い主さん。ところが次の瞬間、まさかの出来事が…。

猫ちゃんが両手で電球に触れると、壊れていたと思っていた電球が急に点灯！猫ちゃんが電球に触れたことがきっかけで、光り始めたといいます。

優秀な猫ちゃん

いきなり光りだした電球を見て、猫ちゃんは不思議そうに首をかしげて見ていたそう。飼い主さんもとても驚いたといいます。

その後飼い主さんは、一応点灯したものの安全のために電球は取り外しておいたといいます。まるで電気屋さんのような優秀な猫ちゃんの投稿となっていました。

ご紹介した投稿は10万回以上再生され「前世電気屋かもねｗ」「直してくれた！」「天才ちゃん」等のコメントが多く寄せられていたようです。電球を修理したように見える猫ちゃんに驚きの声が多数上がっていたようでした。

TikTokアカウント「このは」では、今回ご紹介した猫ちゃんの日常のワンシーンが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「このは」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。