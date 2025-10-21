ザスパ群馬・細貝萌社長、クラブのトップを務めて芽生えた感情

今季でJリーグ加盟20周年を迎えたザスパ群馬。

現在はJ3リーグで苦戦しているものの、クラブは地元出身でドイツなど海外でのプレー経験を持ち、昨季限りで現役を引退した39歳の元日本代表・細貝萌氏が代表取締役社長に就任し、GM（ゼネラルマネージャー）を兼任しながら前進し続けている。12日のJ3第31節ヴァンラーレ八戸戦前には、かつてともに戦った鈴木啓太氏や柏木陽介氏らを招き、Jリーグ加盟20周年のメモリアルマッチを開催。そんな若きリーダーが「FOOTBALL ZONE」のインタビューに応じ、選手時代とは全く違う立場で見る試合への感情や、新米社長として奮闘する日々について語った。（取材・文＝轡田哲朗／全4回の3回目）

◇ ◇ ◇

「生活は当然、サッカー選手の時とは全く違って、恵まれたことにすごく忙しくさせてもらって充実しています」

昨季限りで現役生活に別れを告げた細貝氏は、今季に向けてザスパ群馬の社長兼GMという、いわば経営と強化のトップを兼任するポジションに就いた。4月末の株主総会で正式にその立場となり、5月末には第三者割当増資によりザスパ群馬はベイシアグループの一員になった。そうした変化の中で、「時間が浅いとはいえ、本当に今は多くのことを学んでいる状況で、その学んだものに対してトライをしている段階です」という日々を送っている。

その一方で、「当たり前ではあるのですが、やはりサッカークラブなので結果が出ないところが一番辛いところ」と、J3で苦戦している現状について話す。昨季までの選手としての立場であれば、自分の良いプレーをどう表現していくか、成長していくかという部分に日々フォーカスしながら、試合に出れば自らのプレーで勝利を引き寄せるべく奮闘し、出場しなくともチームの一員としてできることを考えていた。社長兼GMとなった今は、選手時代とは異なる感情が芽生えているのだという。

「もちろん、選手とのコミュニケーションは今も取れますけど、やっぱり自分がピッチで戦っているわけではないので、これまで以上にみんなを信じていかなければならないですし、僕自身は誰になんて言われようと、このクラブで一番、現場も含めた選手たちのことを信じていると思っています。それこそ選手という立場であれば、試合に出ているか出ていないかは関係なく、ベテランとして『選手たちでミーティングをやろうよ』と話を切り出すこともできます。今も現場は現場で取り組んでくれていて、選手だけでミーティングをやったという話も聞いていますし、トライはしてくれていますが、選手時代にできることと、今の立場になってできることとは全く違うので、そういった意味ではすごくもどかしさがあるのが正直なところです」

そして同時に、「現在のザスパ群馬のスタッフの中では、社長である僕が選手の気持ちが一番分かるんですよ。当然、他の社員よりもプロサッカー選手でいた時間が長く、他に20年間サッカー選手をやってきた人はいませんし、しかも最近まで選手だったことを考えれば、まさにオンタイムで状況が分かるところもあります。その気持ちが分かることに関しては、間違いなく自分の強みの一つだと思うんです」と、元選手としての立場から選手の感情に寄り添うことも、チーム事情を理解できることも武器になると自覚している。

新クラブハウス完成で環境激変「選手との距離が近くなった」

一方でクラブの社長として、チーム以外で関わる業務も多岐にわたる。細貝氏は社会人として、経営者として多くの学びを得ている時期だとしたうえで、「今は出会いが増えて、たくさんの方にお会いして、選手の時よりも例えば会食の回数が増える。ただ食事に行くのではなく、僕にとって学びがあるのを感じるし、パートナー企業の方々からのご意見、クラブに対しても、新しく立場が変わった僕自身に対してもアドバイスをいただけるので、本当に今はプラスなことしか起きないんです」と、こうした出会いや交流を大切にしている。

そして「こうやって過ごしていると、毎日何かしら起きるんです。それはすごく小さな問題から、実は結構大きな問題も起きる。選手の時は自分が怪我をせず、しっかり練習できたかどうかぐらいしか考えていなかったですが、周りのことを気にする時間が1日の中で圧倒的に増えたかなと思いますね」と、変化した日々の生活について言葉を続けた。

クラブを取り巻く環境も、この1年で大きく変わっている。2024年5月にオープンした練習場とクラブハウスが一体化した「GCCザスパーク」の存在は、クラブにとって大きなものになっているという。20人強の社員が2階の1フロアに集まっており、「普通にデスクで仕事をしていても、『あ、なんかこれ面白そうだな』という会話があれば入っていくし、逆に僕に対してのお願いも気軽に来てくれるので、風通しは良くなったと思います」と、その環境が業務においてプラスに働いていると話す。

そして1階には選手のロッカールームがあり、目の前には練習グラウンドが広がる。「選手との距離が近くなったのかなと思いますね。今までは練習場が1つではなく、オフィスとも別でした。選手にイベントに出てほしい、グッズにサインを入れてほしいとなれば日程調整が必要になります。でも、僕らが2階にいて、1階にロッカーがあるので、以前に比べても圧倒的に選手と顔を合わせる機会が多い。例えば『選手からサインをもらって、こういう活用をした方がいいんじゃないか。僕から強化に言って、強化から選手に話を降ろすよ』という流れは、間違いなく今までよりスムーズになりました」と、クラブに一体感を生む一因になっていると指摘した。

今後の成長について細貝氏は、「5月末にベイシアグループの一員になり、会社の体制も正式に変わって、ここから徐々にさまざまなものを整えていきましょうという段階です。チーム成績がなかなかついてこないことに関しては、すごくもどかしい気持ちがありますが、会社自体は間違いなくいい方向に向かっている。当然、何かを変えようとする時はハレーションが起きるし、ネガティブな声が出てくるのは当然のことなのですが、グループ会社になったから来週の試合に勝てる、お金を一気に使えるようになるものでもない。スピード感は大事にしていますが、どちらかというと着実に成長しているか、将来に向けていい方向に向かっているか、クラブ全体が同じ方向を向いて統一できているかを大事にしていかなければならないと思っています」と、変革期にあるザスパ群馬の先頭に立ち、舵取りを託された社長として力を込めた。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）