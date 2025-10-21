大泉洋×宮崎あおい共演、野木亜紀子脚本で贈るSFラブロマンス『ちょっとだけエスパー』今夜スタート！
大泉洋が主演を務め、宮崎あおいが共演するドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第1話が21日の今夜放送される。
【写真】宮崎あおい、本作で13年ぶりに民放連ドラに出演
本作は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。主人公・文太に大泉洋、文太の謎多き妻・四季に宮崎あおい、文太のエスパー仲間・桜介にディーン・フジオカ、円寂に高畑淳子、半蔵に宇野祥平、そして文太らに接近する謎の大学生・市松に北村匠海と、錚々たる顔ぶれが共演する。
■第1話あらすじ
会社をクビになり、金も家族もすべてを失ったどん底サラリーマン・文太。ネットカフェを泊まり歩き、人生に絶望したある日「ノナマーレ」という会社から面接の案内が届く。
最終面接で社長の兆（岡田将生）が文太に与えた課題は1粒のカプセルを飲むこと。うろたえる文太だが、そのカプセルを飲み込むと、まさかの合格。兆から「あなたは今日からエスパーです」と告げられる。何のエスパーかはわからない。しかも文太の仕事は世界を救うことだという。
混乱したまま社宅に向かうと、見知らぬ女性・四季が彼を出迎える。兆が言うには、文太は四季と“仮初の夫婦”として生活しなければならないらしい。しかも、四季は記憶喪失なのか、なぜか文太を“本当の夫”だと思い込んでいる様子…。
翌朝、文太が指定されたアプリにログインすると、ミッションが通知される。しかし、どれもこれもどうでもいい内容ばかり。“本当にこれが世界を救うことになるのか？”と首をかしげながらも、サラリーマン気質の文太は、その不思議な任務に全力で奔走することになる。
ドラマ『ちょっとだけエスパー』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※宮崎あおいの「崎」の字は正確には「たつさき」
