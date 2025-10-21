¡È²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡É¤Ï°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¡¿¥Ë¥ã¥ó¤À¤«¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëµÙ¤ßÊý
¡¡¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ì¤³¤ìµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¶ÉµÙ¤á¤º¤µ¤é¤ËÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤À¤«¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëµÙ¤ßÊý¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡ ¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ØÂ¿Ê¬¤½¤¤¤Ä¡¢º£¤´¤í¥Ñ¥Õ¥§¤È¤«¿©¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¡Ù¤ÎÃø¼ÔJam»á¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ï¡¼¥«¥Û¥ê¥Ã¥¯¤ÇµÙ¤ß²¼¼ê¤À¤Ã¤¿Jam»á¤Ë¤è¤ë¡¢¿´¤ò·Ú¤ä¤«¡õ¥é¥¯¤Ë¤¹¤ëµÙ¤ßÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡ª ´Æ½¤¤ÏÀº¿À²Ê°å¡¦Ì¾±Û¹¯Ê¸»á¡£
¡ÖµÙ¤à¤³¤È¤Ëºá¤Î°Õ¼±¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢µÙ¤ß¤¿¤¯¤Æ¤âµÙ¤á¤º´èÄ¥¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥³¤¿¤Á¤Î4¥³¥Þ¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¾å¼ê¤ÊµÙ¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï½ñÀÒ¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤À¤«¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëµÙ¤ßÊý¡Ù¡ÊJam¡§Ãø¡¢Àº¿À²Ê°å¡¦Ì¾±Û¹¯Ê¸¡§´Æ½¤/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡Öºá¤ò¤ª¤«¤·¤¿¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡¢¼Ò²ñÅª¡¢Æ»ÆÁÅª¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤ËÀ¸¤¸¤ë´¶¾ð¡×¡£ºá°´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤µ¤éÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¡×¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ºá¤â¤ª¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºá°´¶¤ò´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ä¤â°ÊÁ°¤Ï¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐµÙÆü¤Ç¤â¡Ö²Ë¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¡ºÀÚ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âºá°´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ºá°´¶¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¢ª»Å»ö¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¢ª¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ê¤éºá°´¶¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¡¢¤¨¤é¤¤¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ºá°´¶¡×¤Ç²¿¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ê¬¤â¿Í¸¢¤ò»ý¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤âµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥»¥ë¥Õ¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤è¤¦
