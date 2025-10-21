カートに乗ったわんこ2匹と女の子の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で36万回再生を突破し、「可愛くてたまらない」「私までほっこりした」「幸せが溢れている…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ホームセンターでお買い物→カートに『1歳の女の子と2匹の犬』を乗せた結果…】

みんなでカフェテラスへ♪

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主であるご夫婦は、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんと暮らしています。3兄妹はとっても仲良しで、お散歩やお出かけに一緒に行くことも多いのだとか♪

この日は、近所のカフェにご飯を食べに行ったそうです。カフェにはテラスが設けられており、わんこも一緒に入ることが出来ます。心地いい風にあたりながら、みんなでランチを楽しんだそう。うにくんとおからちゃんも、一緒に椅子に座ってカフェを堪能したといいます。

カートに乗ってお買い物

お腹いっぱいになったら、ホームセンターで買い物することに。こちらのホームセンターもわんこと入店OKで、専用カートに乗せることも可能です。そこで、うにくんとおからちゃん、そしてほのちゃんの3人をカートに乗せてみることにしました。

カートはとても大きく、3人乗りも余裕！3人とも乗り物が大好きなため、大喜びしていたといいます。カートにぎっしりと詰まった3人が笑顔で買い物を楽しむ姿は、この世の可愛さをすべて詰め込んだかと思うほど…♡日用品の他、このあとに食べるおやつも購入したそうです。

公園でおやつを食べよう！

最後は、公園で遊んで帰ることになりました。広い芝生で走り回れて、うにくんとおからちゃんも大満足していたといいます。さっき買ったおやつを開封して、みんなで食べる一幕も。

帰り道は少し疲れたようで、ほのちゃんを乗せたベビーカーの下部にうにくんが入るという出で立ちに。おからちゃんは、最後まで頑張って歩いたそうです。

仲睦まじい3人の日常のワンシーンに、思わず頬が緩みますね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「まとまると可愛さ3倍どころか300倍」「こういう何気ない日常が一番幸せだね」「幸せのお裾分けありがとう」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。