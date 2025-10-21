リヴァプールでは決定力が足りないなど批判を浴びることもあったが、今夏にリヴァプールを離れてから1か月半。サウジアラビアの強豪アル・ヒラルへ向かったウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスが快調な滑り出しを見せている。



アル・ヒラルは18日に国内リーグ第5節でアル・イテファクと対戦し、5-0と大勝。このゲームにフル出場したヌニェスも2ゴール1アシストを記録していて、これでリーグ戦では4試合で3ゴール2アシスト、さらにアジアチャンピオンズリーグエリートでも1ゴールを記録している。





今夏に欧州を離れることになったが、ヌニェスはまだ26歳と若い。このままサウジアラビアに長く留まるとは限らず、リヴァプールOBのウラジミール・スミチェル氏はヌニェスがいつかイングランドに戻ってくるのではとの見方を示している。「ヌニェスはいつかプレミアへ戻ってくると思う。彼は特別な選手だと思うし、常に100%の力を発揮してきたよね。また戻ってくることになれば嬉しいね。彼が決定機を逃してきたとの声もあるけど、サッカーではよくあることだ。彼のプレイを見てヒヤヒヤすることもあったが、私は常に彼を応援してきた」（『GIVE ME SPORT」より）。サウジアラビアで自信を取り戻し、もう一度欧州へ戻るパターンもある。ベンフィカではゴールを量産していたが、サウジアラビアでゴールを量産して再び評価を上げられるか。