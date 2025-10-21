MLS2025年シーズンはレギュラーシーズン34試合を消化し、得点王にはインテル・マイアミFWリオネル・メッシが輝いた。メッシは28試合に出場して29ゴール16アシストを記録しており、1人で45ゴールに関与したことになる。



マイアミのリーグ戦総得点が81となっているため、メッシの貢献度は絶大だ。メッシがプレイしてきた欧州トップリーグとはリーグレベルに差があるとはいえ、38歳で45ゴール関与は見事と言うしかない。





米『SI』はメッシの得点関与数よりも得点数が少なかったチームが複数あると取り上げていて、ニューイングランド・レボリューション、コロラド・ラピッズ、セントルイス・シティSC（44ゴール）、ヒューストン・ダイナモ（43ゴール）、ポートランド・ティンバーズ（41ゴール）、レアル・ソルトレイク、アトランタ・ユナイテッド（38ゴール）、トロントFC、オースティンFC（37ゴール）、CFモントリオール（34ゴール）、DCユナイテッド（30ゴール）と、こう見ると圧巻だ。MLSはここから優勝決定プレイオフとなるMLSカップに移るが、昨季マイアミはアトランタに敗れて苦い思いを味わった。メッシとマイアミが目指すは完全優勝だが、今年こそ頂点に届くか。