またまたフランスから楽しみなFWが出てきた。現在ボーンマスでブレイクの兆しを見せるのは19歳のフランス人FWイーライ・ジュニア・クルーピだ。



ボーンマスは今節クリスタル・パレスと対戦し、3-3で引き分けた。そのうちの2ゴールを奪ったのがクルーピで、早くも今季リーグ戦3点目だ。



ボーンマスは今夏にDFディーン・ハイセンをレアル・マドリードへ（6250万ユーロ）、ミロシュ・ケルケズをリヴァプールへ（4690万ユーロ）、イリア・ザバルニーをパリ・サンジェルマンへ（6300万ユーロ）、ブレントフォードへFWダンゴ・ワッタラ（4280万ユーロ）ら守備陣を中心に主力を売却しており、いずれも高額な移籍金で動いている。





英『FourFourTwo』は、早くもクルーピがそれに続くNEXTスターになるのではと見ている。クルーピはフランスのロリアンでデビューした選手で、今年2月にボーンマスと契約。昨季終了まではロリアンに残っていたが、今夏にボーンマスへと合流した。ロリアンは昨季フランス2部での戦いだったが、クルーピはそこで22ゴールを奪っている。2部とはいえ、19歳にして実績は十分だ。いきなりプレミアリーグで通用するか疑問もあったが、すでに3ゴールと本格ブレイクの気配を漂わせる。同メディアはプレミアで活躍すれば、ハイセンらを超える8000万ユーロ級での売却も現実的と見ている。まずはボーンマスを高みへ導いてほしいところだが、相変わらずボーンマスの目利きは見事だ。