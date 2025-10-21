どうする阿部巨人!? 「日本で功を奏した」実力派助っ人のMLB復帰濃厚で、駒不足の先発ローテに大型補強を待望する声も
怪我もあり、フル稼働はできなかったグリフィンだが、NPBでの3年間は高く評価されている(C)Getty Images
来季構想の構築に向けた動きは早くも見られている。レギュラーシーズンを3位、クライマックスシリーズはファーストステージで敗退となった巨人のそれだ。
阿部慎之助監督体制が継続されるであろう来季は「覇権奪還」が至上命題。その上では、シーズンを通して構築に苦しんだ先発ローテの強化が必須となる。
すでに日米通算165勝右腕の前田健太、中日を長く支えた柳裕也、また海外FA権を取得した楽天の則本昂大の名が巷を賑わせている。当然ながら助っ人の動静も強化の肝となるわけだが、ここにきてローテの軸にもなり得る実力派左腕の退団説が浮上した。
ニューヨークに拠点を置く大手紙『New York Post』の名物記者であるジョン・ヘイマン氏が、自身のXにおいて「フォスター・グリフィンが読売ジャイアンツでの3シーズンにわたる圧倒的な活躍を見せた後に、MLB復帰を果たす」と発信した。
現在30歳のグリフィンはブルージェイズを自由契約となった23年オフに巨人へ加入。1年目に20試合の先発登板で6勝（5敗）、防御率2.75を記録すると、同年オフに推定2億円の2年契約を締結。ローテーションの一角を担う活躍を見せてきた。
契約最終年となった今季は14先発で6勝（1敗）、防御率1.62、WHIP0.92を記録。安定感のあるパフォーマンスを見せたが、8月2日のDeNA戦で今季初黒星を喫して以降、右膝痛で戦線から離脱。来季去就は不透明な情勢となっていた。
そんな名助っ人に関する情報は、米球界でも小さくない注目を集めている。各国球界の移籍情報を日夜発信している専門サイト『MLB Trade Rumors』は「国外移籍をするという自身に賭けた決断は功を奏した」とグリフィンのNPBでの3年間を称賛。「日本は外国人選手に対しては単年契約を結ぶ傾向があるため、2年の契約延長は評価に値する」とした上で、MLBでの再起の可能性を伝えた。
「過去2シーズン、ジャイアンツのポストシーズン進出を果たす原動力となったグリフィンが、契約満了となった今、メジャー復帰を目指すのも不思議な話ではない。彼のMLBにおける実績は乏しいが、どの球団は常に投手補強は模索しており、とくに先発ローテーションの補強が必要な球団にとって、グリフィンは低コストで魅力的な選択肢となる」
このまま実績十分のグリフィンが“逆輸入”されるとなれば、計算できる投手が駒不足となる。それだけに、阿部巨人にとって、先発投手のテコ入れが大きな課題となるのは必至だ。
一部で大型補強による戦力拡充が叫ばれる中、迫るドラフトはもちろん、先述した補強候補の獲得を含め、宿敵・阪神の独走を許す辛酸をなめた名門がどのように強化を図るのか。その動静が今オフのトピックとなるのは間違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]