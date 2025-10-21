

（画像：X〖じゃあ、あんたが作ってみろよ〗 TBS10月期火曜ドラマ【公式】@antaga_tbs）

【画像】悪意なき「でも、強いて言えば全体的におかずが茶色すぎるかな」の一言に凍りついた食卓

10月7日に始まった連続ドラマ、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）は、「逃げるは恥だが役に立つ」以降、定番化した感があるTBSの火曜の「家事ドラマ枠」での放送だ。

谷口菜津子のマンガが原作。「化石みたいな人」と揶揄されるほど昭和的な価値観を持つ海老原勝男（竹内涼真）と、一緒に大学のミス＆ミスターコンテストで優勝した山岸鮎美（夏帆）のカップルが別れ、再出発する物語だ。料理と恋を巡り、勝男と鮎美の視点を交互に描きながら物語が進行する。

初回の世帯視聴率は6.3％だが、2回目は7.0％と上昇。また、TVerでの第2話再生回数は10月第2週の配信番組中総合4位と好調だ。今後話題を集め、さらに人気が高まっていきそうな作品である。

そこで、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」を通して、家事シェアの今後を占ってみたい（一部、ネタバレを含みます）。

悪気なく一言「全体的におかずが茶色すぎ」

衛生機器メーカーに勤める勝男は、好青年を自覚する男性だが、大手商社の受付業務をこなしながら家事も完璧な鮎美の料理に、毎度ダメ出しをしてきた。

例えばサバの味噌煮、厚揚げとネギの味噌汁、レンコンのきんぴら、ヒジキ煮が並ぶ食事。

勝男は「うん！おいしい。サバの味噌煮も臭みがないし、栄養のバランスがいいね。厚揚げはホッとする味で最高。でも、強いて言えば全体的におかずが茶色すぎるかな」と上から目線で査定。

鮎美が謝ると「あ、でも謝らないで。これは鮎美がもっと上を目指せるって意味でのアドバイス」とニコニコしながら言う。



（画像：TBS公式 YouTubooより）

令和の今、このセリフだけでイラっとする女性は多そうだ。そんな気持ちを代弁しズケズケ言うのが、勝男の同僚の南川あみな（杏花）。鮎美にプロポーズしてフラれ、落ち込む勝男に南川は、「作ってみたら、その元カノさんの気持ちがわかるんじゃないですか」と言い放つ。

驚いた勝男はしかし、深夜までかかって本当に料理する。その結果、筑前煮は意外に手間がかかり、それなのに鮎美はニンジンやレンコンを飾り切りまでし、2人の生活を彩ってくれていたという気遣いに気づく。



（画像：TBS公式 YouTubooより）

勝男は、性別役割分担への先入観が強い。彼女と同棲中で、自分が料理担当という同僚、白崎ルイ（前原瑞樹）が「僕が料理好きなんです」と言うのを、勝男は彼女が料理を作ってくれないと解釈。肉じゃがをめんつゆで味つけしたと聞くと、「邪道だよ」と決めつける。

白崎に「そうやって馬鹿にしてますけど、めんつゆが何でできてるかもわからないじゃないですか」と指摘されると、今度はめんつゆを自作し、使われる調味料が肉じゃがと同じと知る。そして翌日、白崎を誘って作っためんつゆで一緒にそうめんを食べ、前日の暴言を謝る。

めんつゆは意外に簡単に作れるが、そうめんを食べるたびに作るのも手間であることまで考察した勝男。おそらく、白崎が喜んで料理を担当し工夫していることにも気づいただろう。同僚の意見に耳を傾け、実践することで、自分の問題点を顧みる勝男に好感が持てる。

「モテに全振り」してきた彼女の事情

一方、鮎美も変わり始めていた。鮎美は10代の頃、母や姉が男性関係で苦労するのを見て、雑誌で研究し「モテに全振り」してきた。ハイスペックな男性と結婚し、安定した人生を送るために家事能力を磨き、同性から疎まれるほどかわいこぶり、自分を殺してきたのである。

それなのに、“ハイスペック男子”の勝男から受けた待望のプロポーズを断ったのは、その1週間前、「宇宙人みたい」な髪色にした美容師の吉井渚（サーヤ）と知り合ったからだ。渚は自分らしさを貫いているのに、好きな仕事をし結婚までしている。

勝男と結婚すれば安泰かもしれないが、一生懸命作った料理にダメ出しされ続ける毎日が続くのは嫌、と別れた鮎美。渚の家に転がり込んで髪をピンクに染め、隠していた酒に強い自分を全開にし新たな人生を歩き出す。



（画像：TBS公式 YouTubooより）

もし、勝男が料理にダメ出しをしない男性だったら、鮎美は結婚し、専業主婦へスライドしていたかもしれない。幸か不幸か、恋人のモラハラを受けていたことで、自由に生きる同性を目の当たりにした際、覚醒できたとも言える。

女性のワンオペ家事を当たり前とする2人が化石カップルに見えるのは、ここ10年、家事シェアを求めるムーブメントが広がり、共に暮らすパートナーとは家事をシェアすべき、という価値観が浸透してきたからだ。

同僚からも「一生変わらない」と見なされていた勝男が、失恋を機に変わろうとする様子を見ていると、本人のセルフイメージとは違う意味で彼は理想の男かもしれない、という気がしてくる。

勝男が求めてきた理想は、「か弱い」女性を守り泣き言を吐かないマッチョな男性だ。しかし、自分に問題があるとわかれば、原因を追究し、改善する努力を怠らない側面もある。だからこそ、彼は“ハイスペック男子”になれたのかもしれない。そして、鮎美の家事にも自分と同じ努力を求めてきた。

ともあれ、彼は失恋した。その後の態度は、なかなか家事への思い込みを払拭できない現代人への批評にもなっている。

勝男の大好物は筑前煮だ。毎晩のように「鮎美の筑前煮」を再現しようと努力するが、どうしても求める味を再現できない。困り果て、白崎に相談する勝男。勝男の家に来た白崎は、残った筑前煮をカレーにリメイクしながら、キッチンの棚に置いた籠で顆粒和風出汁を見つける。

勝男がいくら作っても鮎美の味にならないのは、この顆粒出汁を入れなかったからだった。それを知りショックを受ける勝男。白崎と一緒に勝男宅へ来た南川は、「裏切られたと思ってる？」と問いかける。しかし、違ったのだ。

勝男がショックを受けたのは、顆粒出汁を使う鮎美に気づかなかった自分に対してだった。作ってもらう生活が日常になると、鮎美が料理する間、勝男はソファに座ってテレビを楽しんでいたのだ。やり直そうと駆け出した勝男は、鮎美が男性と抱き合う様子を目撃してしまう……。

勝男のすごさは、自分に非があると気づいたときの真摯な態度にある。人はなかなか自分の非を認められないし、対面させられてもなお逃げようとしがちだ。

それなのに勝男は自分の問題から目を背けない。だから急激に成長していく。一方で、ふった鮎美もダイナミックに自分を解放し、自分らしさを見つけようとし始めている。

無自覚なまま昭和の世界に浸かっていないか

今、都会の一部では、白崎のように家庭で料理担当を進んで担う男性も増えてきた。しかし日本全体を見渡せば、自活することが難しい環境にいる女性、家事を自分事と見なさない男性はまだ多い。「昭和の化石」のような周囲に囲まれている人も、残念ながら少なくない。

家事シェアを求めるムーブメントはまだムーブメントであって、当たり前ではない。別れる前の勝男と鮎美は、実はあなたやその周囲の一部でもあるのではないか。

私たちも、以前の2人のように、無自覚なまま昭和の世界に浸かってはいないか。あるいは、思い込みから自分を縛ってはいないか。変わりたくても変われないではいないか。

自分たちの鏡として彼らを見てみれば、何が課題かも見えてくるのではないだろうか。

（阿古 真理 ： 作家・生活史研究家）