GK高丘陽平、すごいぞ！MLSで今季最多クリーンシートを記録！年間最優秀セーブ候補にも入る

日本人選手もプレーするアメリカMLSの2025年レギュラーシーズンが終了した。

昨シーズンは吉田麻也と山根視来が所属するLAギャラクシーが全米制覇を成し遂げたが、今シーズンはGK高丘陽平が所属するバンクーバー・ホワイトキャップスが西地区2位と躍進した（1位のサンディエゴFCと同勝点）。

そのなかで、高丘はレギュラーシーズン全34試合に出場し、リーグ最多となる13回のクリーンシートを記録（無失点だった試合数）。

バンクーバーは34試合でわずか38失点。これは地区最小で、両地区でもフィラデルフィア・ユニオン（35失点）に次ぐ少なさ。また、バンクーバーの得失点差はプラス28で、これは両地区1位。

そうしたなか、バンクーバーは、高丘がMLSの年間最優秀セーブ候補にノミネートされたと発表した。

第3節モントリオール戦で、至近距離からのシュートを足で阻止したシーンが候補に入った。

高丘は、1996年生まれの29歳。神奈川県横浜市出身で横浜FCでプロになると、サガン鳥栖と横浜F・マリノスでも活躍。2022年にはF・マリノスでJ1優勝に貢献し、ベストイレブンにも輝いた。

2023年からMLSに活躍の場を移すと、北米でも屈指の実力派GKとして評価されるまでになったが、日本代表に選ばれたことはない。

高丘擁するバンクーバーは、プレーオフ1回戦でFCダラスと対戦する。