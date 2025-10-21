「自分の正しさ」を押し付けてくるバカに教えてあげたいこと・ベスト1とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

正しさのワナにハマらない生き方

私たちは日常のあらゆる場面で「正しい答え」を探そうとします。

しかし、社会の課題や人間関係には唯一の正解が存在しないことが多く、正しさにこだわるほど対立や停滞を招くことがあります。

「正しさのワナ」にとらわれないためには、柔軟な姿勢が不可欠です。

正しさを追い求める危うさ

学校教育や受験の影響もあり、多くの人は「正しい答えを出すこと」に価値を見出します。

しかし、現実社会では、状況や立場によって「正しさ」は変わります。

一つの正解に固執すると、異なる意見を受け入れられず、かえって成長の機会を逃してしまうのです。

つまり、「自分の正しさ」を押し付けることはバカな考え方なのです。

正義感が対立を生む

「自分の正しさ」を主張する人ほど、他者との衝突を招きやすくなります。

正義感は行動の原動力になりますが、他人を攻撃する形に変わると、周囲との関係を壊してしまいます。

正しさを武器にするのではなく、複数の見方を許容することが建設的な対話につながります。

グレーを受け入れる柔軟さ

正しさのワナから抜け出すには、「正解は一つではない」という前提を受け入れることです。

グレーゾーンを認め、仮の答えで動きながら改善を続ける。

これが変化の時代においては合理的です。

正解を探すよりも、より良い選択肢を積み重ねる方が成果につながります。

「正しさ」に固執すると、他人を否定し、自分自身を縛ることになります。

大切なのは、唯一の正解を求めるのではなく、複数の視点を許容しながら柔軟に進む姿勢です。

正しさを絶対視せず、小さな改善を重ねる。

これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、正しさのワナを超えて、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

