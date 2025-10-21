結成１５年以内の漫才師の日本一を決める「Ｍ―１グランプリ２０２５」に出場している福岡県太宰府市の楠田大蔵市長が２回戦を突破した。

２期目の楠田市長は次期市長選の不出馬を表明。「まちおこしのラストスパートに」と、市の応援大使を務めるタレントの高田課長さんとコンビ「市長課長」を組み、出場している。

９月に福岡市であった１回戦では、名物の梅ヶ枝餅や、昨夏に猛暑日の通算、連続日数が国内最多、最長を更新したことにちなんだ地元ネタに、学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市長の話題を連想させるぼけも交えて、勝ち上がった。

１９日に都内であった２回戦では持ち時間が延びたことから、１回戦のネタを膨らませて臨んだ。自身の東大法学部の卒業証明書を胸ポケットから出して「（伊東市長より０・１秒長い）１９・３秒見せます」と言ったり、既婚の男性職員と複数回ホテルで会っていた前橋市長の件をもじって「ラブホテルで（２回戦の）打ち合わせしてきたんで」とぼけたりして、観客の笑いを誘った。

今大会には三重県四日市市の森智広市長も出場を予定していたが、大雨災害への対応を優先するため、断念。楠田市長は「思いを引き継ぎたい」と、１４日に森市長のもとへ足を運んだ上で２回戦に臨んだ。

大会ホームページによると、３回戦は今月下旬から来月上旬にかけ、大阪、東京で順次行われる。楠田市長は「３回戦に進んだ市長は初めてでは」と言い、「２回戦は東京で太宰府のＰＲを思う存分でき、結果も残せて満足。次も精いっぱい頑張りたい」と話した。