ザ・マスターbyバターバトラーの期間限定ギフト♡“topaz yellow”が登場

芳醇なバターの香りとラムレーズンの甘い余韻が織りなす、至福のひととき。シュクレイが手掛ける「THE MASTER by Butter Butler（ザ・マスターbyバターバトラー）」から、期間限定の新作『ザ・マスターシーズナルエディションtopaz yellow』が登場しました。厳選された素材を使った3種のバター菓子を詰め合わせた、贈り物にもぴったりの特別な一箱です。

ザ・マスターbyバターバトラーの期間限定詰合せ

新登場の『ザ・マスターシーズナルエディションtopaz yellow』（6個入 2,268円・税込）は、「バターフィナンシェ」「ラムレーズンバタークッキー」「ラムレーズンバターケーキ」を各2個ずつ詰め合わせた贅沢なセット。

人気No.1の「バターフィナンシェ」は、モンテギューA.O.P.バターをたっぷり使用し、アーモンドとヘーゼルナッツをブレンド。

奥行きのあるコクと香ばしさが広がります。ラムレーズンの香りがふんわり漂うクッキーとケーキも、味のアクセントにぴったりです。

販売は2025年10月18日（土）から。横浜高島屋店とあべのハルカス近鉄本店にて数量限定で販売され、なくなり次第終了となります。

ジャン＝ポール・エヴァンのクリスマスコレクション♡アドヴェントカレンダーも！

店舗限定スイーツもチェック♡

ブランドの世界観を体現する限定スイーツも見逃せません。「ラムレーズンバターサンド」（3個入 1,728円・税込）は横浜高島屋限定商品。

芳醇な国産バターに最高級ディロンラムを合わせ、濃厚ながら上品な味わいに仕上げています。

さらに、あべのハルカス近鉄本店限定の「ラムレーズンバターミルフィユ」（3個入 1,782円・税込）は、さっくりとしたパイと濃厚なラムレーズンバタークリームが織りなすリッチな一品。

いずれも冷蔵商品で、特別なギフトとしても喜ばれること間違いなしです。

贅沢な時間を贈る、秋限定スイーツ♪

秋のティータイムを華やかに彩る『ザ・マスターシーズナルエディションtopaz yellow』。

厳選されたバターとラムレーズンが奏でる至福の味わいは、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです♡

ザ・マスターbyバターバトラーが贈る“期間限定の贅沢”を、この機会にぜひ堪能してみてください。