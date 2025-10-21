◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

日本ハムとの最終第6戦までもつれる接戦を制し、2年連続の日本シリーズ進出を決めたソフトバンク。試合後、小久保裕紀監督が日本一へ向けての戦いに意気込みました。

ソフトバンクの対戦相手は、CSファイナルステージを無傷の4連勝で勝ち上がった阪神。シーズンの勢いそのままに圧倒的な強さを見せつけていました。阪神の印象について聞かれた小久保監督は、目の前の戦いに必死で、交流戦以降の戦いを分析できていないことに触れながら「ある程度レギュラー陣が固定されている。6番ぐらいまで打順が変わらないというチームかなとイメージを持っている」とコメント。「これからしっかり阪神の方も研究して、映像も見ていきたいと思います」と語りました。

昨年は敵地で幸先よく2勝をあげるも、以降勢いづいたDeNAに敗れ、日本一を逃したソフトバンク。「今回はパ・リーグ本拠地の、みずほPayPayドームがスタートなので。まず当たり前ですけど初戦・2戦目と地の利を生かした戦いをしていいスタートを切りたいですね」と語り、「明日は一旦1日休んで。あさってから日本シリーズ仕様に変えて、昨年の悔しい思いを晴らすべく戦います」と意気込みました。

▼日本シリーズ第1戦：10月25日(土)18:30 みずほPayPayドーム第2戦：10月26日(日)18:30 みずほPayPayドーム移動日第3戦：10月28日(火)18:00 甲子園球場第4戦：10月29日(水)18:00 甲子園球場第5戦：10月30日(木)18:00 甲子園球場移動日第6戦：11月1日(土)18:30 みずほPayPayドーム第7戦：11月2日(日)18:00 みずほPayPayドーム