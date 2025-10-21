◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

CSファイナルステージ第6戦にスタメン起用された川瀬晃選手が、攻守に躍動を見せチームの勝利に貢献。試合後、小久保裕紀監督もねぎらいの言葉を口にしました。

5月には劣勢からのサヨナラ打を放ち、チームを勢いづけた川瀬選手。その時々で起用に応える躍動を見せ、リーグ優勝時には小久保監督から“リーグ制覇のキーマン”として名前をあげられていました。土壇場の第6戦に3試合ぶりにスタメン起用されると、第3打席は同点で迎えた2アウト満塁の好機。対する先発・達孝太投手のフォークをとらえ、決勝打となる勝ち越しタイムリーを放ちました。

勝利監督インタビューで小久保監督は「本当にいいところで回ってきて、大仕事やってのけましたね。晃おめでとう」と笑顔。優勝会見でも再び川瀬選手への思いを語り「今年はケガ人が多くて、その中で彼はいろんな役割で1軍に居続けた選手ですから。そういう選手が最後、いい場面で打ったっていうのはね。節目、節目でのいい活躍が目立ったシーズンだった」とコメント。

川瀬選手の存在についても「ホークスに、今はなくてはならない存在になりましたね。それこそ替えのきかない、スーパーサブ以上の存在になりました」と笑顔を見せました。