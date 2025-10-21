ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢²¦¼Ô¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤âºÇ¸å¤Ë°ìÊâÆÏ¤«¤º¡ÄÂçÌð»á¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¤â¤Ã¤Èº£Ç¯¤Ï¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¢¡ ¡ÖÆÃ¤Ë¼ã¤¤Åê¼ê¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Áê¼êÂÇ¼Ô¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï20Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àï¤Ë1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ3¾¡4ÇÔ¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸´Þ¤à¡Ë¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¦¼Ô¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤â¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡£20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Î²òÀâ¡¦ÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¤â¤Ã¤Èº£Ç¯¤Ï¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤Åê¼ê¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Áê¼êÂÇ¼Ô¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Ìîµå¤òº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤â¥ì¥¤¥¨¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¶¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î²òÀâ¡¦ºØÆ£²í¼ù»á¤Ï¡Öº£µ¨83¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£80¾¡°Ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïºå¿À¤È¤³¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¼ã¤¤Áª¼ê¤ò¤É¤ó¤É¤ó»È¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¤ß¤ó¤ÊÄ¹¤¤²óÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç³Ú¤·¤ß¤ÊÅê¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡×¤ÈÍèµ¨¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
