大谷翔平は10年7億ドルで2024年からドジャースでプレー

ドジャース・大谷翔平投手の異次元の活躍に、球団との10年総額7億ドル（約1055億6700万円）の超大型契約を1年で回収したと米識者が展開。米メディアも続々と意見を述べている。

大谷はブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で、先発投手として7回途中まで10奪三振の無失点。打者では1試合3本塁打の歴史的躍動でチームを4連勝でのワールドシリーズへと導き、同シリーズMVPに輝いた。

規格外のプレー内容に大谷がドジャース入団時に結んだ、当時スポーツ史上最高額となる10年総額7億ドル（当時で約1014億円）は、契約1年目の時点で回収したと語る米識者も登場。地元メディア「ドジャース・ネーション」のノエル・サンチェス氏は自身のX（旧ツイッター）で「昨日のあの活躍があったことで、その金額（7億ドル）でさえ十分なのかどうかと、みなさんは考えかけただろう」と呼びかけた。

同氏は「これがどれほど驚異的なことなのか言葉にするのは難しい。（現時点では）アメリカのプロスポーツ史上2位の金額なのに、すでに利益を生んでいる。彼は2024年は投球をしていなかったが、ドジャースはチケット売り上げや日本企業との取引でなどで（大谷の存在を）有効利用した」と“大谷効果”を強調した。

さらに「ワールドシリーズでヤンキースを倒し世界一になった点でもね。オオタニの昨夜の活躍は、尋常じゃなかった」。いつでも想像を超えてくる大谷のプレー、グラウンド外にも及ぶ大きな影響など、その“発信力”の大きさゆえに話題の内容すら規格外となっているようだ。（Full-Count編集部）